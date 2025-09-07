Hennef sauer: "Gegen 13 Mann gespielt" – Scharfe Kritik an Bedingungen

Der SV Eintracht Hohkeppel kann am zweiten Spieltag der Mittelrheinliga den ersten Saisonsieg feiern und hat den FC Hennef mit 4:1 geschlagen. Vor 110 Zuschauern brachte Alexander Guiddir die Gastgeber früh in Führung (5.). Zwar glich Kai Schusters kurz vor der Pause für die Gäste aus (43.), doch Joel Vieting stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den alten Abstand wieder her (45.+1). Im zweiten Durchgang sorgten erneut Guiddir (59.) und der eingewechselte Keyhan Sancarbarlaz (90.+7) für die Entscheidung.

Nach der Niederlage zeigte sich Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller enttäuscht – und übte deutliche Kritik: „Unsere Jungs haben alles rausgehauen. Auch wenn sich das vom Ergebnis her komisch anhört, hatten wir ein deutliches Chancenplus und heute einfach gegen 13 Mann gespielt. Die Tore zum 1:0 und 2:1 für Hohkeppel fallen aus einer klaren Abseitsposition. Darüber hinaus haben wir das 3:2 aberkannt bekommen. Obwohl ich heute noch nicht weiß, weshalb, warum der Schiedsrichter da abpfeift. Es kam zu einer Kollision zwischen unserem Stürmer Levi Dang und einem Hohkeppeler Spieler. Fernab des Spielgeschehens und da pfeift der Schiedsrichter einfach Foulspiel. Also unglaublich.“

Doch Fußhöller nahm nicht nur den Schiedsrichter ins Visier, sondern auch die äußeren Umstände in Hohkeppel: „Die Umstände in Hohkeppel sind wirklich eine Schande, eine Schande für die höchste Amateurspielklasse. Da ist alles baufällig."

Außerdem könne man erst nach der Halbzeit der zweiten Mannschaft – die spielte um 13:15 Uhr zu Hause gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid – die Kabinen nutzen. "Du musst dir dann mit dem Gegner die Kabine teilen und hast also eine beschissene Vorbereitung, wirst immer in deiner Vorbereitungsphase gestört.“

Er schilderte die Schwierigkeiten im Ablauf: „Dann ziehst du dich um, machst eine Besprechung, gehst raus. Dann kommt aber der Gegner von der zweiten wieder in die Kabine rein, sodass du dich dann auch nicht adäquat, so wie es sich gehört, aufs Spiel vorbereiten kannst. Dann kommst du erst lange nicht auf den Platz drauf, weil da vorher noch das Spiel der zweiten Mannschaft ist.“

"Absoluter Flickenteppich"

Auch der Platz selbst blieb nicht unkommentiert: "Der Platz selbst ist eine absolute Katastrophe. Ein einziger Flickenteppich, wo es einfach nur wehtut, Fußball zu spielen. Das hat mit Oberliga-Fußball nichts zu tun, eine absolute Schande.“ Am Ende fasste er seine Gefühlslage zusammen: „Ich habe mich eben schon tierisch darüber aufgeregt, aber ich denke, dass mein Frust jetzt weg ist.“