Hennef reist ins Waldstadion: Unterschiedliche Ziele, gleicher Ehrgeiz

Zwei Teams mit ähnlichen Ausgangspunkten, aber verschiedenen Saisonzielen. Während sich der FC Wegberg-Beeck nach einem durchwachsenen Saisonstart Kurs auf die obere Tabellenhälfte nimmt, kämpft Hennef weiter um den Anschluss. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in die Partie. Die Deuker-Elf ist am vergangenen Spieltag beim 0:0 in Vichttal zum dritten Mal in Serie ungeschlagen geblieben und die Hennefer überraschten mit einem starken 1:1 gegen Spitzenreiter Bergisch Gladbach. Es ist also ein Duell zweier Teams, die aktuell an Stabilität gewinnen – wenn auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen.

Wegbergs Trainer Albert Deuker hat Respekt vor dem Gegner, glaubt aber an die eigene Stärke. „Für mich war das 1:1 von Hennef gegen den Tabellenführer keine Überraschung – Hennef hat ein super Team“, sagt er. „Und wir haben ebenfalls eine starke Mannschaft. Wir wollen im Waldstadion unsere Leistung weiter steigern!“

Auf der Gegenseite lobt Frank Fußhöller, sportlicher Leiter des FC Hennef, den kommenden Gegner in höchsten Tönen. „Wegberg-Beeck ist ein ambitioniertes Team, bei dem es zu Beginn noch nicht rund lief, das aber nach dem Trainerwechsel immer besser in Tritt kommt. Man sieht deutlich die Handschrift von Albert Deuker“, erklärt Fußhöller, der den Beecker Coach noch aus aktiven Zeiten kennt. „Er ist ein sehr akribischer Fußballfachmann.“

Dass die Partie für Hennef richtungsweisend sei, verneint er: „Auch wenn wir Tabellennachbarn sind, sind wir mit völlig unterschiedlichen Ambitionen in die Saison gestartet.“ Für ihn ist Beeck eine der besten Mannschaften der Liga: „Diese erfahrene Truppe, gespickt mit Spielern wie Brasnic, Kleefisch, Koppitz oder Hühne, ist in allen Mannschaftsteilen top besetzt. Wegberg wird sich am Ende der Saison sicher unter den Top Fünf wiederfinden, davon bin ich überzeugt.“

Dennoch reisen die Hennefer nicht ohne Hoffnung ins Waldstadion: „Wenn wir an die Leistungen der letzten beiden Spiele gegen Gladbach und Frechen anknüpfen, ist auch in Beeck etwas drin. Mit diesem Anspruch fahren wir dorthin: Wir wollen Wegberg so lange wie möglich ärgern – und hinten raus auch etwas Zählbares mitnehmen.“

Personell lichtet sich die Lage bei den Gästen leicht. „Abdul-Wahid Bance wird auf jeden Fall wieder im Kader stehen“, so Fußhöller. „Philipp Köhl ist nach seiner Pause ins Mannschaftstraining eingestiegen, ebenso Matthias Wybierek – bei ihm müssen wir abwarten, ob es schon für den Kader reicht.“

Für beide Teams ist die Partie von hoher Bedeutung: Wegberg will seine aufsteigende Form zu Hause bestätigen, während Hennef den nächsten Schritt aus der unteren Tabellenregion machen möchte. Unterschiedliche Ausgangslagen – aber dieselbe Marschrichtung: Punkte sammeln, um Ruhe ins Umfeld zu bringen.