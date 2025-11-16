Hennef mit Zeichen im Keller – Porz verschläft die erste Hälfte

Im direkten Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenregion der Mittelrheinliga setzte sich der FC Hennef 05 am Sonntag mit 2:0 (1:0) gegen die SpVg Porz durch. In einer Partie, in der lange Zeit Kampf und Intensität dominierten, reichten dem Team von Trainer Nils Teixeira ein Treffer pro Halbzeit, um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren.

Die Gastgeber waren von Beginn an präsenter, aggressiver und klarer in den Aktionen. Sportchef Frank Fußhöller sah früh, dass sein Team „von der ersten Minute an keine Zweifel daran gelassen“ habe, dass es dieses Spiel gewinnen wolle.

Hennef erarbeitete sich mehrere aussichtsreiche Situationen: Philipp Köhler und Leon Rosic vergaben, bevor Levi Dang auf der linken Außenbahn durchstartete, querlegte und Fabian Ernst aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte (35.). „Zur Pause hätten wir aus meiner Sicht schon 3:0 führen können“, betonte Fußhöller.

Porz findet erst spät ins Spiel – aber nicht in die Gefahrenzone

Bei Porz lief in der ersten Halbzeit nahezu nichts zusammen. Trainer Jonas Wendt zeigte sich selbstkritisch: „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, wir haben überhaupt nicht stattgefunden. Unsere Zweikampfquote lag gefühlt bei minus 15 Prozent.“ Auch der schlechte Zustand des Rasens erschwerte das Offensivspiel: „Fußballspielen war für beide Teams kaum möglich.“

Nach der Pause wurde Porz besser. Zwischen der 60. und 75. Minute erarbeitete sich die Mannschaft drei gute Szenen, die den Ausgleich hätten bringen können. „Mit etwas Spielglück fällt da das 1:1“, meinte Wendt – doch zwingende Chancen entstanden weiterhin nicht.

Ichue entscheidet die Partie in der Nachspielzeit

Hennef fing die Porzer Drangphase ab und übernahm in der Schlussviertelstunde wieder klar die Kontrolle. Teixeira wechselte frische Kräfte ein, darunter Oshomah Ichue, der in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter vollendete und zum 2:0 traf (90.+4). Für Fußhöller war der Treffer die logische Konsequenz: „Am Ende hätten wir sogar noch höher gewinnen können.“

Besonders betonte er die Widerstandskraft des Teams: „Wir gewinnen dieses Spiel trotz acht Ausfällen – das war eine sehr starke, sehr toughe Mannschaftsleistung.“

Porz im Abstiegskampf angekommen?

Für die Gäste hat die Niederlage klare Folgen. „Wir müssen den Blick nach unten richten, Abstiegskampf annehmen. Vielleicht können wir auch gar nicht anders“, sagte Wendt deutlich.

Hennef tankt Selbstbewusstsein – und richtet den Blick auf den Pokal

Während Porz nur mehr fünf Punkte von den Abstiegsrängen entfernt ist, verschafft sich Hennef etwas Luft. Auf die Mannschaft wartet nun ein Pokal-Fight: „Wir haben ein Bonusspiel gegen den Bonner SC im Pokal“, sagte Fußhöller. Danach könne man „ein paar Wunden lecken“, bevor es zum nächsten wichtigen Ligaspiel nach Weiden geht.