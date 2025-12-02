Hennef mit Last-Minute Sieg - Deutz belohnt sich

Der jüngste Spieltag in der U17-Mittelrheinliga hatte alles, was ein echtes Fußballwochenende braucht: eng geführte Duelle, späte Treffer und Teams, die mit spürbarem Nachdruck an ihren Saisonzielen arbeiten. Während Deutz einen hochverdienten Schritt nach vorn machte und Eilendorf einen dringend benötigten Auswärtssieg einfuhr, unterstrichen Hennef und Aachen erneut ihre Rolle im Titelrennen. Auch im Tabellenkeller verschob sich einiges – ein Spieltag, der die Ausgangslagen vieler Mannschaften neu sortiert hat.

Der SV Deutz 05 setzte ein Ausrufezeichen: Mit einem 2:0-Heimerfolg über den SC West Köln schoben sich die Deutzer auf Rang acht und verkürzen den Abstand auf West auf nur einen Punkt. Die Partie selbst war geprägt von einer reifen Vorstellung der Gastgeber, die durch Treffer von Kural und einem weiteren Tor in der 63. Minute den verdienten Sieg einfuhren. Trainer Omid Akhavan zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden: Er sprach von einem „verdienten Sieg – erarbeitet durch enorme Akribie, eine starke sowie geschlossene gruppen- und mannschaftstaktische Leistung“. Zudem betonte er, wie stolz er auf sein Team sei, das sich „für seine harte Arbeit belohnt“ habe. Nun gelte es, konzentriert zu bleiben und diese Leistung zu bestätigen. Sein Gegenüber Phil Mersch dagegen haderte: „Wir sind über 80 Minuten die bessere Mannschaft, trotz erneuter Unterzahl. Uns fehlt das nötige Spielglück und die nötige Cleverness, um solche Spiele zu ziehen.“

Im Verfolgerfeld behauptete der Bonner SC seine starke Form. Der 2:1-Heimsieg gegen den FV Wiehl, mit Treffern von Jeong und Bagiran, sicherte dem BSC weiterhin den dritten Tabellenplatz. Wiehl, zwischenzeitlich durch Ripplinger zum Ausgleich gekommen, blieb letztlich ohne Punkt und steht unverändert auf Rang sieben.

Einen wichtigen Auswärtssieg feierte der SV Eilendorf, der beim FC Rheinsüd Köln mit 1:0 gewann. Das goldene Tor erzielte Gawlas per Foulelfmeter in der 35. Minute. Die Eilendorfer verschaffen sich damit etwas Luft im Tabellenkeller und klettern auf Rang zehn. Rheinsüd hingegen bleibt Sechster und zeigte sich selbstkritisch. Trainer Glenn Adriano erklärte, seiner Mannschaft habe „die Intensität der Vorwoche“ gefehlt. Der Elfmeter sei zwar strittig gewesen, „aber die Ausrede lasse ich nicht gelten“. Trotz vieler Chancen habe sein Team das Tor schlicht nicht getroffen: „Wir hätten wohl auch weitere 80 Minuten spielen können und kein Tor erzielt.“ Glückwunsch richtete er an Eilendorf, das „aufopferungsvoll verteidigt“ habe.

Ein deutliches Ergebnis setzte die Fortuna aus Köln, die beim 1. FC Düren einen souveränen 4:0-Erfolg einfuhr. Dawuda brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Führung, ehe Luyeye und Ciompala nachlegten. Zwischendurch vergab die Fortuna sogar einen weiteren Strafstoß – Schneider scheiterte an Keeper Kreutz. Dürens Trainer Nihad Dzaferovic zeigte sich enttäuscht vom Ausgang, hob aber die gute Anfangsphase hervor: Sein Team habe „Fortuna gut im Griff“ gehabt, jedoch die eigenen Chancen nicht verwertet. Der Fehler, der zum 0:1 führte, habe der Partie eine andere Richtung gegeben. Nach dem zweiten Tor habe die Mannschaft schließlich die nötige Kompaktheit verloren.

Nach Spielende kam es zu einer Auseinandersetzung beider Vereine, in der auch mehrere Spieler beteiligt gewesen sein sollen. Der Schiedsrichter verfasste dazu ein Bericht. Über mögliche Konsequenzen oder Sperren wird nun das Sportgericht entscheiden müssen.

Alemannia Aachen bleibt derweil Spitzenreiter Hennef auf den Fersen. Die Elf vom Tivoli setzte sich mit 3:1 beim VfL Vichttal durch. Olajengbesi, Zimmermann und Al-Obaidi trafen für die überlegenen Aachener, bevor ein Eigentor von Küppers den Anschlusstreffer markierte. Trainer Dennis Jerusalem lobte die „gute Spielanlage und Kontrolle“, haderte aber etwas mit der Chancenverwertung: Aus dem deutlichen Übergewicht sei „noch zu wenig Ertrag“ gekommen, dennoch seien die drei Punkte hochverdient. Vichttal rutscht durch die Niederlage auf den vorletzten Platz ab.

An der Spitze bleibt der FC Hennef trotz hartem Kampf weiterhin Erster. Die Hennefer setzten sich mit 3:2 gegen Schlusslicht Borussia Lindenthal-Hohenlind durch – dank eines Ünal-Dreierpacks, welcher seinen dritten Treffer in der Nachspielzeit markierte. Hohenlind bot allerdings ordentlich Gegenwehr und glich zweimal durch Ströhl aus. Trainer Daniel Huth fand klare Worte: Ein Punktgewinn „wäre verdient gewesen“, das späte Gegentor bezeichnete er als „maximal bitter“.

Im Kellerduell landete der SV Bergisch Gladbach einen wichtigen 2:1-Auswärtserfolg beim FC Wegberg-Beeck. Bischof traf früh, ehe Mohamad per Foulelfmeter ausglich. Der entscheidende Treffer von Martenc sorgte dafür, dass Gladbach an Vichttal vorbeizog und nun Zwölfter ist, während Wegberg auf Rang elf zurückfällt