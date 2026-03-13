Hennef-Kapitän tippt: "Wenn die 'Spielmacher-Steckpässe' ankommen..."

Pflüger agiert primär als defensiver Mittelfeldspieler, kann jedoch ebenso in der Innenverteidigung oder im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Seine Qualitäten fehlen dem FC Hennef derzeit, da Pflüger aufgrund einer Rippenverletzung pausieren muss. Für uns tippt der Kapitän der Teixeira-Elf den 19. Spieltag.

Ansgar Pflüger wechselte im Sommer 2024 vom amtierenden Meister Eintracht Hohkeppel zum FC Hennef 05. Während der 26-jährige Rechtsfuß bei Hohkeppel häufig die Rolle des Einwechselspielers einnahm, fungiert er in Hennef nun als zentraler Fixpunkt. Ex-Trainer Fatih Özyurt verpflichtete den 1,77 Meter großen Defensivallrounder explizit als Wunschspieler. Pflüger, der seine Ausbildung unter anderem beim FV Wiehl absolvierte, bringt die Routine aus 63 Oberliga-Einsätzen in Westfalen sowie 50 Partien in der Mittelrheinliga mit.

Sportfreunde Düren - FC Teutonia Weiden Da bin ich ganz klar bei einem Unentschieden. Beide Mannschaften haben diese Woche sehr performt. Düren gewinn mit 5:0 gegen Pesch – das ist schon ein Statement und zeigt, dass sie da unten noch einiges vorhaben. Weiden hat ebenfalls Moral gezeigt und das Spiel gegen Porz noch zum 4:3 gedreht. Es wird ein umkämpftes Spiel. ⚽ mein Tipp: 2:2

SSV Merten - SC Fortuna Köln II

Merten ist leicht favorisiert, vor allem weil sie oben noch ein Wörtchen mitreden wollen. Allerdings ist Fortuna Köln spielerisch eine sehr starke Mannschaft. Sie haben uns am Wochenende das Leben extrem schwer gemacht und am Ende auch verdient gewonnen.

⚽ mein Tipp: 1:1

SV Bergisch Gladbach 09 - TuS Blau-Weiß Königsdorf

Bergisch Gladbach spielt eine überragende Saison und war bis zuletzt sogar ungeschlagen. Vor allem zu Hause auf dem Rasenplatz sind sie sehr stark. Wenn "Spielmacher" Ardit Mimini wieder seine Qualitäten zeigt und die Steckpässe ankommen, sehe ich hier einen Heimsieg.

⚽ mein Tipp: 2:1

FC Wegberg-Beeck - SSV Bornheim

Bornheim spielt eine gute Saison, das muss man anerkennen. Trotzdem sehe ich Wegberg-Beeck zu Hause in der Favoritenrolle. Sie haben zuletzt auch in Siegburg auf Rasen mit 1:0 gewonnen.

⚽ mein Tipp: 3:1

SpVg Porz - Siegburger SV 04

Das wird ein sehr umkämpftes Spiel. In Porz ist es immer schwierig zu punkten – das haben viele Mannschaften schon erlebt. Siegburg wird nach der Heimniederlage gegen Wegberg-Beeck sicherlich eine Reaktion zeigen wollen. Ich glaube aber, dass sich beide Teams die Punkte teilen.

⚽ mein Tipp: 1:1

FC Hennef 05 - 1. FC Düren

Düren wird uns das Leben definitiv schwer machen. Sie haben nach der Woche sicherlich einiges gutzumachen, gerade nach dem deutlichen 0:6 gegen Vichttal. Vichttal ist zwar eine brutal starke Mannschaft, aber Düren wird trotzdem mit viel Wut im Bauch nach Hennef kommen. Trotzdem glaube ich, dass wir das Spiel zu Hause für uns entscheiden werden. Ich bin am Dienstag wieder ins eingestiegen Training und muss schauen, ob es für Sonntag schon reicht. Aber auch ohne mich werden die Jungs das regeln. Wir wollen unbedingt ein Zeichen setzen und möglichst schnell aus dem Tabellenkeller rauskommen – und dafür ist das Heimspiel gegen Düren eine gute Gelegenheit.

⚽ mein Tipp: 3:1

SpVg Frechen 20 - SV Eintracht Hohkeppel

Hohkeppel, mein Ex-Verein, spielt eine wirklich starke Saison. Trotzdem sind sie wahrscheinlich nicht ganz zufrieden, weil es da oben eine Mannschaft gibt, die aktuell noch ein bisschen besser performt. Trotzdem werden sie weiter Druck aufbauen und ich glaube, dass sie das Spiel in Frechen knapp gewinnen werden, auch wenn es dort immer sehr schwer ist. Dominik Bilogrevic, ein guter Freund von mir, wird einen schönen Pass auf Mike Owusu spielen, der den Ball dann in die lange Ecke legt. Danach trifft Dominik vielleicht selbst noch mit einem Weitschuss. Und möglicherweise kommt auch Dennis Pinschuk noch zum Zug – mit ihm habe ich letzte Saison noch in Hennef gespielt. Ein sehr talentierter Junge, der noch per Kopf treffen könnte.

⚽ mein Tipp: 3:2

VfL Vichttal - FC Pesch

Für mich ist Vichttal hier der klare Favorit. Sie haben am Wochenende gezeigt, was sie in der Rückrunde vorhaben. Zu Hause werden sie sich das nicht nehmen lassen. Mit dem Sieg könen sie das Titelrennen vielleicht noch einmal spannender machen.

⚽ mein Tipp: 3:0