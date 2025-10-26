Hennef kämpft sich mit Auswärtssieg in Frechen zurück

Besonders ärgerlich: Beide Gegentore wären aus Frechener Sicht vermeidbar gewesen. „Zwei haltbare Dinge vom Gegner haben zu zwei Toren gereicht. Ähnliche Chancen hatten wir auch, die wir aber nicht reingingen“, so der Trainer. „Wir müssen das besser spielen und den Kampf noch besser annehmen. Es war in allen Bereichen heute nicht genug. Das hätte reichen können, aber das ist nicht unser Anspruch.“

Fußhöller: "Die bessere Mannschaft hat gewonnen"

Ganz anders klang es auf der Gegenseite. Für FC-Hennef-Sportleiter Frank Fußhöller war der Sieg ein Schritt in die richtige Richtung: „Ein ganz wichtiger Sieg in Frechen. Letzten Endes hat die bessere Mannschaft das Spiel gewonnen.“ Sein Fazit fiel deutlich aus: „Wir sind die gesamte zweite Halbzeit dem 3:1 näher als Frechen dem 2:2. Wir hätten wesentlich früher schon mit zwei Toren in Führung liegen müssen.“

Fußhöller lobte vor allem die Mentalität des Teams: „Das Wesentliche, worauf es im Fußball ankommt, hat die Mannschaft heute abgerufen. Sie hat die Zweikämpfe angenommen – und wer Zweikämpfe gewinnt, gewinnt in der Regel auch das Spiel. Wir haben es einen Ticken mehr gewollt als die Frechener.“

Mit den drei Punkten verbessert sich Hennef im Tabellenkeller und schöpft wieder Hoffnung. „Der Anschluss ist da“, betonte Fußhöller. „Jetzt weiter arbeiten, weiter Dreck fressen – und hoffentlich kommen bald ein paar Verletzte zurück. Das sind die Basics, auf die wir aufbauen können.“

Hennef zeigte den nötigen Biss, um im Abstiegskampf zu bestehen. Frechen 20 dagegen ließ in einem fahrigen Spiel die nötige Konsequenz und Ruhe vermissen – und muss sich vorwerfen, „nicht auf der Höhe“ gewesen zu sein, wie Özbay es selbst formulierte.