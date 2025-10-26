Hennef kämpft sich mit Auswärtssieg in Frechen zurück

Der FC Hennef 05 hat im Abstiegskampf der Mittelrheinliga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 2:1-Erfolg bei der SpVg Frechen 20 zeigte die Mannschaft von Trainer Nils Teixeira eine leidenschaftliche Vorstellung, während Frechen-Coach Okan-Tamer Özbay mit der Leistung seiner Elf nicht zufrieden war.
Die Partie begann turbulent. Bereits in der zweiten Minute traf Daniel Sopo zur frühen Hennefer Führung, ehe Ikuto Tokumoto fünf Minuten später nach einem gelungenen Angriff den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel brachte Kai Schusters die Gäste erneut in Front (50.) – diesmal entscheidend. In der Schlussphase schwächte sich Frechen selbst, als Torwart Julian Quirk in der 88. Minute die Rote Karte sah.
Özbay haderte nach der Partie vor allem mit dem Spielrhythmus: „Hennef hat immer wieder das Tempo rausgenommen. Ich glaube, die Nettospielzeit lag gefühlt bei 30 Minuten“, sagte der Trainer, der dem Gegner aber keinen Vorwurf machte. „Die Mannschaft steckt unten drin. Da sind alle Mittel erlaubt, wenn es um drei Punkte geht. Nur faktisch kamen wir damit nicht so gut zurecht.“
Sein Team habe es nicht geschafft, den eigenen Plan umzusetzen. „Wir kamen nicht in Tritt, nicht in Schwung“, so Özbay. „Viele lange Bälle, viele hohe Bälle, viel Ball im Aus. Spielerisch war es kein besonderes Spiel, weder von uns noch von Hennef. Wir hatten nicht die nötige Ruhe im Spielaufbau und auch keine guten langen Bälle, um den Gegner in der letzten Linie zu binden.“