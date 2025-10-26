 2025-10-15T11:43:40.576Z

Der FC Hennef (in schwarz) sicherte sich drei wichtige Punkte gegen Frechen 20 (in weiß).
Der FC Hennef (in schwarz) sicherte sich drei wichtige Punkte gegen Frechen 20 (in weiß). – Foto: Nick Förster

Hennef kämpft sich mit Auswärtssieg in Frechen zurück

Teixeira-Elf siegt 2:1 dank starker Zweikampfquote und neuer Entschlossenheit.rn

Der FC Hennef 05 hat im Abstiegskampf der Mittelrheinliga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 2:1-Erfolg bei der SpVg Frechen 20 zeigte die Mannschaft von Trainer Nils Teixeira eine leidenschaftliche Vorstellung, während Frechen-Coach Okan-Tamer Özbay mit der Leistung seiner Elf nicht zufrieden war.

Die Partie begann turbulent. Bereits in der zweiten Minute traf Daniel Sopo zur frühen Hennefer Führung, ehe Ikuto Tokumoto fünf Minuten später nach einem gelungenen Angriff den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel brachte Kai Schusters die Gäste erneut in Front (50.) – diesmal entscheidend. In der Schlussphase schwächte sich Frechen selbst, als Torwart Julian Quirk in der 88. Minute die Rote Karte sah.

Özbay haderte nach der Partie vor allem mit dem Spielrhythmus: „Hennef hat immer wieder das Tempo rausgenommen. Ich glaube, die Nettospielzeit lag gefühlt bei 30 Minuten“, sagte der Trainer, der dem Gegner aber keinen Vorwurf machte. „Die Mannschaft steckt unten drin. Da sind alle Mittel erlaubt, wenn es um drei Punkte geht. Nur faktisch kamen wir damit nicht so gut zurecht.“

Özbay: "Spielerich kein besonderes Spiel"

Sein Team habe es nicht geschafft, den eigenen Plan umzusetzen. „Wir kamen nicht in Tritt, nicht in Schwung“, so Özbay. „Viele lange Bälle, viele hohe Bälle, viel Ball im Aus. Spielerisch war es kein besonderes Spiel, weder von uns noch von Hennef. Wir hatten nicht die nötige Ruhe im Spielaufbau und auch keine guten langen Bälle, um den Gegner in der letzten Linie zu binden.“

Besonders ärgerlich: Beide Gegentore wären aus Frechener Sicht vermeidbar gewesen. „Zwei haltbare Dinge vom Gegner haben zu zwei Toren gereicht. Ähnliche Chancen hatten wir auch, die wir aber nicht reingingen“, so der Trainer. „Wir müssen das besser spielen und den Kampf noch besser annehmen. Es war in allen Bereichen heute nicht genug. Das hätte reichen können, aber das ist nicht unser Anspruch.“

Fußhöller: "Die bessere Mannschaft hat gewonnen"

Ganz anders klang es auf der Gegenseite. Für FC-Hennef-Sportleiter Frank Fußhöller war der Sieg ein Schritt in die richtige Richtung: „Ein ganz wichtiger Sieg in Frechen. Letzten Endes hat die bessere Mannschaft das Spiel gewonnen.“ Sein Fazit fiel deutlich aus: „Wir sind die gesamte zweite Halbzeit dem 3:1 näher als Frechen dem 2:2. Wir hätten wesentlich früher schon mit zwei Toren in Führung liegen müssen.“

Fußhöller lobte vor allem die Mentalität des Teams: „Das Wesentliche, worauf es im Fußball ankommt, hat die Mannschaft heute abgerufen. Sie hat die Zweikämpfe angenommen – und wer Zweikämpfe gewinnt, gewinnt in der Regel auch das Spiel. Wir haben es einen Ticken mehr gewollt als die Frechener.“

Mit den drei Punkten verbessert sich Hennef im Tabellenkeller und schöpft wieder Hoffnung. „Der Anschluss ist da“, betonte Fußhöller. „Jetzt weiter arbeiten, weiter Dreck fressen – und hoffentlich kommen bald ein paar Verletzte zurück. Das sind die Basics, auf die wir aufbauen können.“

Hennef zeigte den nötigen Biss, um im Abstiegskampf zu bestehen. Frechen 20 dagegen ließ in einem fahrigen Spiel die nötige Konsequenz und Ruhe vermissen – und muss sich vorwerfen, „nicht auf der Höhe“ gewesen zu sein, wie Özbay es selbst formulierte.

