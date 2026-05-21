Hennef hat ein ambitioniertes Ziel für den Saisonendspurt

Die Rückrunde läuft für den FC Hennef sehr erfolgreich – Foto: Boris Hempel

Am 28. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der FC Hennef 05 die FC Teutonia Weiden. Während Hennef den positiven Trend der starken Rückrunde bestätigen möchte, kämpft Weiden trotz nahezu aussichtsloser Lage und Personalproblemen weiter um einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Besonders die Entwicklung in der Rückrunde sorgt intern für Zufriedenheit. Sportlicher Leiter Frank Fußhöller erklärt: „Wir haben in der Rückrunde schon 18 Punkte gesammelt. Das ist ein eindeutiger Entwicklungsschritt der Truppe.“ Trotz des gesicherten Ligaverbleibs bleibt Hennef ambitioniert. Das Ziel für den Saisonendspurt lautet weiterhin: die 40-Punkte-Marke knacken.

Der FC Hennef hat sich durch eine starke zweite Saisonhälfte frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Nach zwei Siegen gegen Wegberg-Beeck und Porz steht die Mannschaft von Nils Teixeira mittlerweile bei 32 Punkten auf Rang zwölf.

„Das gute Gefühl mitnehmen“

Entsprechend fokussiert geht Hennef auch in die verbleibenden Spiele: „Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich sammeln, um das gute Gefühl in die Sommerpause mitzunehmen“, betont Fußhöller.

Die jüngsten Leistungen geben dabei Anlass zur Zuversicht: „Ich bin guter Dinge, dass uns dies auch wieder gegen Weiden gelingen wird.“

Weiden kämpft trotz aussichtsloser Lage weiter

Bei der FC Teutonia Weiden hat man sich dagegen weitgehend mit dem Abstieg abgefunden. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf Rang 13 neun Punkte. Zusätzlich trennt Weiden auch das um 37 Tore schlechtere Torverhältnis von der Konkurrenz.

Dennoch will die Mannschaft die Saison nicht abschenken. Trainer Giuseppe Avellino beschreibt die schwierige personelle Situation offen: „Die Aufgabe in Hennef wird durch die aktuelle Personalverfügbarkeit nicht einfacher.“ Seit Wochen muss Weiden mit zahlreichen angeschlagenen Spielern improvisieren. Dennoch lobt Avellino die Haltung seiner Mannschaft ausdrücklich: „Hierfür ziehe ich den Hut vor meinem Team. Das zeigt sportliche und charakterliche Größe.“

Die Zielsetzung bleibt trotz aller Probleme klar: „Wir werden bis zur letzten Spielminute alles geben.“