Hennef feiert ersten Saisonsieg: "Erleichterung riesengroß"

Der FC Hennef hat am fünften Spieltag der Mittelrheinliga den ersehnten Befreiungsschlag geschafft. Im Duell zweier bis dahin siegloser Mannschaften setzte sich das Team von Trainer Nils Teixeira mit 4:2 gegen den FC Pesch durch und holte die ersten drei Punkte der Saison.

Oshomah Ichue brachte die Gastgeber per Foulelfmeter früh in Führung (25.). Daniel Sopo erhöhte nach einer Stunde auf 2:0, ehe erneut Ichue mit seinem zweiten Treffer das 3:0 markierte (69.). Alles schien entschieden, doch die Schlussphase wurde turbulent: Georg Shkri verkürzte für Pesch (84.), ehe der eingewechselte Philipp Köhl in der Nachspielzeit zum 4:1 traf. Louis Müller gelang mit dem Schlusspfiff nur noch Ergebniskosmetik (90.+3).

„Die Erleichterung ist natürlich riesengroß, die ersten drei Punkte eingefahren zu haben“, sagte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller nach dem Spiel. Schon in den Wochen zuvor habe die Mannschaft die richtige Einstellung gezeigt, „aber sie haben sich letzten Endes nie belohnt. Heute haben sie sich auf jeden Fall mehr als belohnt.“

Ganz zufrieden war Fußhöller dennoch nicht: „Wir führen souverän 3:0, müssen eigentlich auf 4:0 oder 5:0 stellen. Stattdessen kassieren wir hinten raus leichtsinnig zwei Gegentore. Das wurmt und ärgert mich sehr, weil wir ein noch deutlicheres Zeichen hätten setzen können und Pesch mit 6:0 nach Hause schicken können."

Unter dem Strich überwog jedoch die Freude über den ersten Saisonsieg. „Wichtig ist, dass wir die Punkte haben. Das ist das, was zählt. Jetzt gilt es, den Sonntag zu genießen und in der Woche hart zu arbeiten“, so Fußhöller. Viel Zeit zur Erholung bleibt ohnehin nicht: Am kommenden Wochenende wartet mit Tabellenführer VfL Vichttal ein echter Härtetest.

Der Spielverlauf

FC Hennef 05 – FC Pesch 4:2

FC Hennef 05: Moritz Hellwig, Deniz Gönen, Akeem Bouakran, Tim Hoffmann, Lukas Kubek, Ansgar Pflüger (86. Luah Mahessa), Leon Rosic (78. Nathan Kunzika), Jan Lucas Mowitz (70. Fabian Ernst), Oshomah Ichue, Matthias Wybierek (45. Philipp Köhl), Daniel Sopo (89. Amel Coric) - Trainer: Nils Teixeira

FC Pesch: Darlington Ticha, Bünyamin Koyuncu, Jair Tavares Aleluia Lopes (66. Yuichiro Kichize), Chang-yoon Woo, Mahrab Khan (77. Isaak Masongele), Gjastin Nrejaj, Mamadou Ba (66. Georg Shkri), Toshiki Otsuki (46. Servet Furkan Aydin), Denis Massold (61. Louis Müller), Mehrschad Kardan, Ergün Yildiz - Trainer: Himmet Kol - Trainer: Adriano Terranova

Schiedsrichter: Dominik Kaysers - Zuschauer: 51

Tore: 1:0 Oshomah Ichue (25. Foulelfmeter), 2:0 Daniel Sopo (61.), 3:0 Oshomah Ichue (69.), 3:1 Georg Shkri (84.), 4:1 Philipp Köhl (90.+1), 4:2 Louis Müller (90.+3)