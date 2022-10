Hennef obenauf - Der FC Hennef hat die Tabellenführung in der Mittelrheinliga übernommen. – Foto: Boris Hempel

Hennef erklimmt die Spitze - Arnoldsweiler hat die Rote Laterne Mittelrheinliga: So lief der 11. Spieltag in der höchsten Spielklasse am Mittelrhein.

In der Mittelrheinliga hat sich eine Sechsergruppe formiert, die den Aufstieg wohl unter sich ausmachen dürfte. Erstmals in dieser Saison steht nun der FC Hennef ganz oben im Klassement, nachdem Borussia Freialdenhoven nicht über ein Remis hinauskam. Im Tabellenkeller hat Viktoria Arnoldsweiler vom BCV Glesch-Paffendorf die Rote Laterne übernommen.

Mit 2:0 hat der Bonner SC am Samstagabend gegen den Siegburger SV gewonnen. Burak Yesilay brachte die Rheinlöwen kurz vor der Pause durch einen verwandelten Foulelfmeter in Führung. Für die Entscheidung sorgte Rudolf González dann kurz vor dem Schlusspfiff (87.). Bonner SC – Siegburger SV 04 2:0

Bonner SC: Ron Meyer, Jan-Luca Prangenberg, Nico Perrey, Rudolf González, Dan-Patrick Poggenberg, Ishak Adahchur, Bilal-Badr Ksiouar, Jonas Berg (89. Ben Hompesch), Maximilian Pommer (89. Maximilian Decker), Felix Erken (82. Leon Augusto), Burak Yesilay (86. Alexander Tackie-Sai) - Trainer: Lukas Sinkiewicz

Siegburger SV 04: Michael Vogel, Kotaro Nakanishi, Tom Isecke, Ju-yong Jo (72. Eladan Islamovic), Ayman Lhadaf, Kaito Asano (60. Hussein Hammouda), Joel Kouekem, Keita Kinoshita, Hendrik Strobl (76. Boris Kivoma), Julian Fälber, Kai Schusters (46. Hamza Ayari) - Trainer: Thomas Klimmeck

Schiedsrichter: David-Markus Koj (Aachen) - Zuschauer: 616

Tore: 1:0 Burak Yesilay (40. Foulelfmeter), 2:0 Rudolf González (87.) ________________ Diese Partien gab es am Sonntag BCV Glesch-Paffendorf siegt im Kellerduell

Der BCV Glesch-Paffendorf hat die Rote Laterne abgegeben. Im Kellerduell besiegte Glesch die Viktoria aus Arnoldsweiler, die nun die zweifelhafte Ehre des Laternenträgers übernommen hat. Mark Schiffer (28.) und Yoshikazu Takahashi (47.) trafen für die Gäste. Viktoria Arnoldsweiler – BC Viktoria Glesch-Paffendorf 0:2

Viktoria Arnoldsweiler: Philipp Müller, Marvin Krischer, Luis Cremer, Ronald Lombaya, Alexandru Daescu, Kanischka Taher, Justin Krischer (46. Haruki Yamasaki), Rudi Kiambeli, Daniel Sopo (86. Nico Meuser), Theodoros Tsironas, Yasuhiro Ikai - Trainer: Bernd Lennartz

BC Viktoria Glesch-Paffendorf: Philipp Herrmann, Gero Pfeiffer (31. Mark Rizoski), Mark Schiffer, Michael Uhlemann, Mehmet Apaydin (77. Georgios Athanasiadis), Timo Braun, Hidetaka Hase (44. Ilhan-Serhat Kocamis), Farid Bacevac (42. Shady Emara), Yoshikazu Takahashi, Yuto Morioka, Bastian Porschen (87. Shin-Young Hwang) - Trainer: René Browarski - Trainer: Seigo Hirakawa - Trainer: Stefan Krämer

Schiedsrichter: Sven Clever () - Zuschauer: 169

Tore: 0:1 Mark Schiffer (28.), 0:2 Yoshikazu Takahashi (47.) ________________ Blau-Weiß Friesdorf in Hennef chancenlos

Der FC Hennef hat gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf bereits in den ersten Minuten alles klar gemacht. Nach Toren von Masahiro Fujiwara (4.) und Kanata Todate (6.) war die Entscheidung bereits in der Anfangsphase gefallen. Friesdorf verbleibt auf dem drittletzten Tabellenplatz, der FCH übernahm die Spitzensposition. FC Hennef 05 – FC Blau-Weiß Friesdorf 2:0

FC Hennef 05: Martin Michel, Johannes Siregar (76. Hannes Viehweger), Tarik Dogan, Burak Mus, Jordan Ramirez, Jannik Stoffels, Masahiro Fujiwara, Kenan Akalp (43. Bilal El Morabiti), Dennis Eck (85. Arif Alkan), Kanata Todate (81. Tristan Arndt), Robin Schmidt (71. Louis Klapperich) - Trainer: Sascha Glatzel

FC Blau-Weiß Friesdorf: David Weidner, Benedict Diana, Beqir Vatovci, Kevin Wetschorek (74. Elias Bosbach), Jan Bringer, Enes Kiracti, Decio Neto, Mehrschad Kardan (86. Mohamed Madaghri), Dannyking Beya-Kafunda, Sami Akremi (74. Sahan Özen), Ibish Ibishi - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Stefan Behr-O'Hara

Schiedsrichter: Mario Heller (Köln) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Masahiro Fujiwara (4.), 2:0 Kanata Todate (6.) ________________ FC Hürth trotzt Freialdenhoven Remis ab

Borussia Freialdenhoven hat die Tabellenführung in der Mittelrheinliga abtreten müssen. Die Borussia kam im Auswärtsspiel beim FC Hürth nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und rutschte auf den zweiten Rang ab. Nach zwischenzeitlichem Rückstand drehte Denis Pozder mit einem Doppelpack das Spiel (72./83.). Den Endstand besorgte Luis Göker in der Nachspielzeit. FC Hürth – Borussia Freialdenhoven 2:2

FC Hürth: Kevin Kraus, Eugene Park, Zachary-Oduro Bonsu, Nico Schmitz, Alexander Gaun (87. Luis Göker), Takaya Kato (87. Mardochee Tchakoumi), Stefan Fiegen, Fabian Djemail, Yousef Keshta, Elyesa Kursunlu (80. Shaban Almeida), Vasilios Kametas (40. Tomoya Ito) - Trainer: Oliver Heitmann - Trainer: Giorgi Elizbarashvili

Borussia Freialdenhoven: Alexander Monath, Marcus Peters (59. Tom Krügermeier), Gerard Sambou, Alain N'Goua, Tim Greven, Niklas Koppitz (91. Wolfgang Nock), Abdelkarim Ait Kassi (59. Christos Draganidis), Jalil Tahir, Armand Drevina, Sebair Ljatifi (52. Denis Pozder), Aboudoul-Rachid Tchadjei (76. Emeraude Kongolo) - Trainer: Kevin Kruth

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Elyesa Kursunlu (23.), 1:1 Denis Pozder (72.), 1:2 Denis Pozder (83.), 2:2 Luis Göker (90.+4) ________________ Nullnummer zwischen Frechen 20 und Fortuna Köln II

Keine Tore und somit auch keinen Sieger gab es im Duell zwischen der SpVg Frechen 20 und der Zweitvertretung von Fortuna Köln. Nach 90 Minuten trennten sich die Teams torlos voneinander. Die Zwanziger konnten den Abstand zum rettenden Ufer ein wenig verkürzen und auch die Südstädter machten einen Platz im Klassement gut. SpVg Frechen 20 – SC Fortuna Köln II 0:0

SpVg Frechen 20: Mark Depta, Tobias Stecker (83. Ismail Deveci), Alexander Mademann, Robin Ahns, Kelana Mahessa (76. Umed Zandi), Patrick Friesdorf, Lenhard Preis, Osman Calis (67. Keigo Tanaka), Armando Rexhepaj (80. Julio Molongua), Tim Dilley, Marcus Wilsdorf - Trainer: Okan-Tamer Özbay

SC Fortuna Köln II: Felix Buer, Jean Marie Nadjombe, Younes Derbali, Finn Bauens, Leo Camara, Tariq-Emad Suleiman (93. Julian Rahn), Marvin Iskra, Gianluis Di Fine, Dion Wendel (46. Joel Agbo), Nicholas Simpson (56. Luca Schneider), Miron Wessels (64. Simon Stacey) - Trainer: Bogdan Komorowski

Schiedsrichter: Niclas Pracht (Aldenhoven) - Zuschauer: 93

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore ________________ Eintracht Hohkeppel gewinnt Aufsteiger-Duell

Im Aufeinandertreffen der beiden stark aufspielenden Aufsteiger hat der SV Eintracht Hohkeppel die drei Punkte eingefahren. Canel Cetin sorgte noch in der Anfangsphase für die Führung (9.), eine Stunde später stellte Mahmut Temür auf den 2:0-Endstand. Durch den erneuten Sieg festigte Hohkeppel in der Tabelle den sechsten Platz und etabliert sich in der Spitzengruppe. SV Eintracht Hohkeppel – TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 2:0

SV Eintracht Hohkeppel: Mertcan Akar, Matti Fiedler, Walid Sekkour, Canel Cetin, Arlind Mimini (58. Narciso Lubaca), Til Bauman, Janos Löbe (87. Salih Tatar), Nils Teixeira, Shunya Hashimoto (67. Mahmut Temür), Mohamed Dahas (46. Maik Marquardt), Tayfun Pektürk (63. Kai-David Bösing) - Trainer: Abdullah Keseroglu

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900: Jannis Häck, Jonas Hoge, Mohamed Rabia, Marvin Störmann, Hirotaka Sugiura, Oscar von Lehmann, Noah Kürmali, Paul Reichelt (74. Luca-Noel Kalinic), Rio Koch, Yannis Dublin, Florian Welter - Trainer: Albert Deuker

Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer: 69

Tore: 1:0 Canel Cetin (9.), 2:0 Mahmut Temür (69.) ________________ Überraschungsteam VfL Vichttal schlägt wieder zu

Der VfL Vichttal hat erneut gewonnen. Nach 90 Minuten stand ein starkes 4:1 gegen den SV Bergisch Gladbach auf der Anzeigetafel, womit der VfL Tabellenplatz fünf untermauerte. Der SVB rutschte derweil auf den neunten Rang ab. Für Vichttal trafen Nick Gerhards, Onur Alagöz, Henrik Artz und Nils Schütte. VfL Vichttal – SV Bergisch Gladbach 09 4:1

VfL Vichttal: Kaan Gökcesin, Jan-Henrik Rother, Apostolos Ioannidis, Alexander Dollhopf, Nils Schütte, Onur Alagöz, Henrik Artz (88. Jason Seke), Sinan Ak (80. Jacob Nkrumah-Sarfo), Leon Ruhrig (90. Dominik Behr), Nick Gerhards (84. Marvin Dumslaff), Tugay Temel (83. Joseph Mbuyi) - Trainer: Andi Avramovic

SV Bergisch Gladbach 09: Shaukat Abd Ali, Daniel Spiegel, Stefano Fragapane, Milo McCormick, Maurice Neukirch, Jonas Rücker (73. Tim Pelzer), Claudio Heider (82. Marvin Mundil), Denis Labusga (46. Nicolas Westerhoff), Patrick Hill (73. Saif-Eddine Ayadi), Nico Kuhbier (80. Michael Urban), Metin Kizil - Trainer: Stefan Müller

Schiedsrichter: Jonas Windeln (Wegberg) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Nick Gerhards (25.), 2:0 Onur Alagöz (54.), 2:1 Claudio Heider (56.), 3:1 Henrik Artz (68.), 4:1 Nils Schütte (80.) ________________ Wegberg-Beeck findet in die Erfolgsspur zurück