Hennef chancenlos: "Sind das ganze Spiel hinterhergerannt"

Der FC Hennef wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Mittelrheinliga. Gegen die U23 des SC Fortuna Köln setzte es am dritten Spieltag eine klare 0:4-Niederlage. Bereits nach sechs Minuten lag das Team von Trainer Nils Teixeira zurück, am Ende nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent und schoben sich mit dem Erfolg auf Tabellenplatz vier.
„Letzten Endes eine verdiente Niederlage, auch in dieser Höhe. Wir sind das ganze Spiel hinterhergerannt“, resümierte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller. Schon die Anfangsphase verlief unglücklich: „Wir gehen sehr früh mit 0:1 in Rückstand. Fortuna spielt einen langen Ball, unser Keeper Luca Wilsing brüllt 'Eins', geht aber nicht zum Ball. Und dann stibitzt sich Camara den Ball und legt ihn ins Tor rein. Ein Ding, dass Luca auf seine Kappe nehmen muss. Wir laufen dann wir so ein Stück weit dem Spielgeschehen hinterher.“
Hennef fand erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel, ohne jedoch gefährlich zu werden. Nach dem Seitenwechsel stellte Teixeira um. "Wir nahmen uns vor, in der zweiten Halbzeit mehr dagegen zu halten, mehr für das Spiel zu investieren. Stellten systemmäßig von 3-5-2 auf 4-1-4-1 um – und hatten dann prompt eine hundertprozentige Chance von Kai Schusters, der knapp flach am Tor rechts vorbeizieht. Wir waren dann einigermaßen gut im Spiel“, schilderte Fußhöller.
Doch anstatt den Ausgleich zu schaffen, schlug die Fortuna eiskalt zurück: Giambra (62.), Djedovic (68.) und Issifou (74.) entschieden die Partie binnen zwölf Minuten endgültig. "Weitere zwingende Chancen waren leider Mangelware und ab der 65. Minute war ein kompletten Bruch im Spiel. Keine Zweikampfstärke drin, fehlende mannschaftliche Geschlossenheit. Das war zu wenig und irgendwie hat die Gegenwehr gefehlt“, ärgerte sich Fußhöller.