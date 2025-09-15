Bissiger in den Zweikämpfen war die U23 von Fortuna Köln gegen den FC Hennef 05. – Foto: Nick Förster

Hennef chancenlos: "Sind das ganze Spiel hinterhergerannt" Nach frühem Rückstand brechen die Hausherren nach der Pause ein. Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Fortuna Köln II FC Hennef 05

Der FC Hennef wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Mittelrheinliga. Gegen die U23 des SC Fortuna Köln setzte es am dritten Spieltag eine klare 0:4-Niederlage. Bereits nach sechs Minuten lag das Team von Trainer Nils Teixeira zurück, am Ende nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent und schoben sich mit dem Erfolg auf Tabellenplatz vier.

„Letzten Endes eine verdiente Niederlage, auch in dieser Höhe. Wir sind das ganze Spiel hinterhergerannt“, resümierte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller. Schon die Anfangsphase verlief unglücklich: „Wir gehen sehr früh mit 0:1 in Rückstand. Fortuna spielt einen langen Ball, unser Keeper Luca Wilsing brüllt 'Eins', geht aber nicht zum Ball. Und dann stibitzt sich Camara den Ball und legt ihn ins Tor rein. Ein Ding, dass Luca auf seine Kappe nehmen muss. Wir laufen dann wir so ein Stück weit dem Spielgeschehen hinterher.“

Hennef fand erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel, ohne jedoch gefährlich zu werden. Nach dem Seitenwechsel stellte Teixeira um. "Wir nahmen uns vor, in der zweiten Halbzeit mehr dagegen zu halten, mehr für das Spiel zu investieren. Stellten systemmäßig von 3-5-2 auf 4-1-4-1 um – und hatten dann prompt eine hundertprozentige Chance von Kai Schusters, der knapp flach am Tor rechts vorbeizieht. Wir waren dann einigermaßen gut im Spiel“, schilderte Fußhöller. Fußhöller: "Das war zu wenig"