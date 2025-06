Hennef bleibt Mittelrheinligist: „Eine Riesenerleichterung“

Der FC Hennef 05 hat sich am letzten Spieltag der Mittelrheinliga mit einem 2:1-Sieg gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf gerettet. Damit beendete der Meister von 2023 eine nervenaufreibende Spielzeit auf Platz 10 – drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Ein Remis hätte am Ende zwar ebenfalls gereicht, da der direkte Konkurrent FC Hürth in Porz nicht über ein 3:3 hinauskam. Doch Hennef ließ nichts anbrennen und krönte einen beeindruckenden Schlussspurt mit dem Verbleib in der Verbandsliga.

„Für uns ist das einfach eine Riesenerleichterung, die sich seit gestern breit gemacht hat,“ sagte Sportchef Frank Fußhöller am Tag nach dem entscheidenden Heimsieg. „Wir sind einfach nur froh darüber, dass wir es geschafft haben – und aus meiner Sicht auch völlig verdient geschafft haben.“

Ole Lichter (14.) und Denys Pinchuk (53.) hatten den FC Hennef gegen Königsdorf mit 2:0 in Führung gebracht. Zwar gelang den Gästen durch Niklas Koppitz (69.) noch der Anschluss, doch der beherzt auftretende Gastgeber brachte den Vorsprung über die Zeit.

Der Klassenerhalt ist das Ergebnis eines bemerkenswerten Endspurts. Hennef gewann vier der letzten fünf Spiele und holte damit zwölf Punkte – mehr als in der gesamten Rückrunde zuvor. Fußhöller: „Wenn man sieht, was da in den letzten Wochen für ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist und wie souverän wir die Spiele, insbesondere nach der Niederlage bei Fortuna Köln II gegen Wegberg-Beeck zu Hause, dann bei Teutonia Weiden und jetzt gestern gegen Königsdorf, gespielt und gewonnen haben, kann man einfach von einem verdienten Klassenerhalt sprechen.“

In Hennef blickt man bereits nach vorn – künftig mit Ex-Profi Nils Teixeira als Cheftrainer, der gegen Königsdorf zum letzten Mal aktiv auf dem Platz stand. „Jetzt gilt es, sich gezielt auf die neue Saison vorzubereiten. Jetzt fängt die Arbeit – also für mich zumindest – erst richtig an,“ so Fußhöller weiter.