Die 3. Mannschaft des TSV 1865 Dachau setzte sich mit 4:1 beim SV Günding II durch. – Foto: Jenni Maul

Henneberger gelingt Hattrick für 1865 III – AEG und Kollbach zittern sich zum Sieg A-Klasse kompakt Verlinkte Inhalte A-Klasse 1 Röhrmoos Vierkirchen AEG Dachau Günding II + 4 weitere

AEG Dachau und Kollbach haben mehr Mühe als erwartet. 1865 III siegt klar beim SV Günding. Vierkirchen setzt sich knapp gegen Röhrmoos durch.

Mit 41 Punkten führt der SV Petershausen die Tabelle der Fußball-A-Klasse München 1 an. Weitere kamen am vergangenen Wochenende nicht dazu, weil der SC Grüne Heide Ismaning III zu seinem Spiel in Petershausen nicht antrat. Aktuell haben die Petershausener sechs Punkte mehr als der Tabellenzweite Dachau 1865 III. Aber der ärgste Verfolger lauert dahinter: AEG Dachau hat zwar „nur“ 34 Punkte, aber noch drei Nachholspiele in der Hinterhand.

Mit einem knappen 1:0 konnte sich der haushohe Favorit und Aufstiegsanwärter aus Dachau durchsetzen. Hebertshausen war ein starker Gegner und setzte sich wie zuletzt gewohnt mit enormem Einsatz zur Wehr, im Jahr 2024 musste man schließlich erst eine Niederlage hinnehmen. In der 57. Minute jedoch war es so weit: Nikolaos Tsopoulidis setzte sich über die rechte Seite durch und schloss vom Strafraum ins lange Eck ab. Anschließend verwaltete AEG die Führung, trotz einiger Aluminiumtreffer auf beiden Seiten fiel kein Tor mehr. Hebertshausens Trainer Markus Seethaler zeigte sich nach der knappen Niederlage ernüchtert: „Wir waren ein ebenbürtiger Gegner, leider blieb uns der verdiente Ausgleich verwehrt“.

Auch tabellarisch sind beide Vereine Nachbarn, eine spannende Partie war zu erwarten. Doch in der ersten Hälfte enttäuschten beide Teams, wobei der SCV zumindest etwas mehr Druck ausübte. Bei Röhrmoos hingegen fehlten die wichtigen Stützen Michael Schmidt und Maximilian Schütz, was sich bemerkbar machte. In der zweiten Halbzeit nahm die Partie Fahrt auf. Simon Pabst markierte die 1:0-Führung für Vierkirchen nach einem individuellen Fehler in der Röhrmooser Hintermannschaft (55.). Michael Müller konnte durch eine schöne Einzelleistung wieder Gleichstand herstellen (68.). Als dann Torschütze Pabst mit einer Zeitstrafe den Platz verlassen musste, witterten die Röhrmooser ihre Chance, doch Youngster Tim Szeidl erzielte nach einem Konter in Unterzahl den 2:1-Siegtreffer für Vierkirchen. SCV-Abteilungsleiter Harry Eichinger sprach von einem verdienten Sieg, der Röhrmooser Trainer Christian Kessler war mit der zweiten Hälfte zufrieden, aber „wir haben leider nichts mitgenommen“.

Im zweiten Derby des Spieltags standen die Gastgeber aus Kammerberg von Beginn an tief und kompakt gegen den Favoriten aus Kollbach. Doch nach 18 Minuten klingelte es im Gehäuse von SpVgg-Keeper Florian Radonic, denn dem jungen Sturmtalent Leo Schmid gelang nach einer Kombination auf dem Flügel mit Florian Heigl sein Toreinstand im Herrenbereich. Kollbachs Spielertrainer Matthias Regiert legte per Foulelfmeter zum 2:0 nach (28.), ehe David Peschke in der 45. Minute per Freistoß zum 3:0-Halbzeitstand traf. Doch nach der Pause drehte sich der Wind. Kammerberg bekam einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen, den Dominik Dauber im zweiten Anlauf verwandelte (55.). Das brachte Kollbach völlig aus dem Konzept. Die Gastgeber waren am Drücker, erzielten durch Lukas Fladung den Anschlusstreffer (56.) und vergaben weitere Möglichkeiten. Matthäus Guttner machte schließlich mit seinem Treffer zum 4:2-Endstand den Sack zu. Kollbachs Trainer Michel Richter war nach Spielende bedient, er sah „eine desolate zweite Hälfte“.