„Henne“ stiehlt Spartas Torjäger Marco Meyer die Show

Eine treffsichere „Henne“ in Bilk und ein gut funktionierendes „Adlerauge“ in Eller - es war zum Teil schon tierisch gut, was sich zum Saisonauftakt auf den Plätzen in der Fußball-Bezirksliga abspielte. Wir fassen den ersten Spieltag auf etwas andere Art zusammen.

Luxus in Benrath-Hassels: Mit dem 4:2-Auswärtssieg über den TSV Meerbusch II fuhr der große Meisterschaftsfavorit die ersten drei Punkte ein. Bemerkenswerter als das war die Besetzung der Ersatzbank der SG Benrath-Hassels. Dort nahmen mit Benjamin Prah, Vedin Kulovic, Kenan Hjreljic oder Harun Ünlü zu Beginn Akteure Platz, die auch so mancher Landesligist wohl gerne in seiner Startelf sähe. Als Nachfolger des in die Rolle des Co-Trainers gewechselten Ex-Profis Tim Hölscher führte sich Kilian Laux mit einem Assist gleich prima ein. Cheftrainer Nermin Ramic hat die Qual der Wahl. Die Konkurrenz kann sich warm anziehen.

Konkurrenz für Marco Meyer? 44 Tore in 34 Spielen – diese Wahnsinnsmarke stellte Marco Meyer in der vergangenen Saison im Dress der DJK Sparta Bilk auf. Damit war der seit Dienstag 35 Jahre alte Angreifer so etwas wie die personifizierte Torgarantie. Bekommt der Ausnahmestürmer nun etwa Konkurrenz aus den eigenen Reihen? Zumindest am ersten Spieltag stahl ihm ein Neuzugang die Show. Während Meyer zum 4:1-Sieg über TV Kalkum-Wittlaer „nur“ einen Treffer und eine Vorlage beisteuerte, glänzte der aus Hilden gekommene Alexander Hendrik, genannt „Henne“, Schnittert bei seinem Debüt mit einem Doppelpack. Trainer Jörn Heimann wird es freuen, wenn sein Team künftig weniger abhängig von Meyer-Toren wird.

Aller Anfang ist schwer! Dass in der Bezirksliga ein rauerer Wind weht, bekam der Aufsteiger SV Hösel gleich am ersten Spieltag zu spüren. Bereits nach 15 Minuten lagen die Ratinger beim Nachbarn ASV Mettmann mit 0:3 zurück. Damit war die Saisonpremiere frühzeitig vermasselt. Ein schwacher Trost für den SVH, der die zweite Hälfte bei der 1:4-Niederlage ausgeglichen gestalten konnte: Er war nicht der einzige Neuling, der zum Start leer ausging. Denn auch die Mitaufsteiger Rhenania Hochdahl (1:2 gegen Neuss-Weissenberg) und VdS Nievenheim (2:3 gegen SV Uedesheim) bezogen Auftaktniederlagen.