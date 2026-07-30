Henke: "Wir möchten als Verein noch enger zusammenrücken“ In der vergangenen Saison landete der SC Blau-Weiß Köln gleich im ersten Jahr nach dem Aufstieg auf dem siebten Platz der Landesliga. Nun steckt die Mannschaft mitten in der Vorbereitung für die kommende Spielzeit. von Tristan-Yannick Benten · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Henke freut sich auf die kommende Spielzeit – Foto: Verein

Der SC Blau-Weiß Köln spielte nach dem Aufstieg in die Landesliga eine beeindruckende Rolle in der Liga. Am Ende der Saison sprang ein starker siebter Platz heraus. Für die kommende Spielzeit stehen die Baustellen und der Vorbereitungsplan fest. Der neue sportliche Leiter Sven Henke sprach über die Vorbereitung.

Großer Wert auf Teambuilding In der vergangenen Saison führte Henke die Mannschaft noch als Cheftrainer auf den siebten Platz. Ab der kommenden Spielzeit agiert der 40-Jährige allerdings als sportlicher Leiter im Verein. Über die ersten Wochen der Vorbereitung sagte er folgendes: "Wir sind am 19. Juli in die Vorbereitung gestartet und sind mit den ersten Wochen insgesamt zufrieden. Die Jungs ziehen gut mit und arbeiten konzentriert. Der Schwerpunkt lag zunächst auf den körperlichen Grundlagen und darauf, die neuen Spieler möglichst schnell zu integrieren." Er ergänzte noch: "Am 19. Juli haben wir ein internes Testspiel gegen unsere zweite Mannschaft absolviert und den Tag anschließend beim gemeinsamen Grillen ausklingen lassen." Dieses Duell konnte die erste Mannschaft klar mit 9:1 für sich entscheiden. Der zweite Test gegen den Bezirksligisten FC Hürth II ging hingegen mit 1:3 verloren.

Die Zweitvertretung tritt auch in der kommenden Spielzeit in der A-Liga an. In der vergangenen Saison kamen ebenfalls Spieler aus der ersten Mannschaft beim zweiten Team zum Einsatz. "Das Miteinander zwischen erster und zweiter Mannschaft ist uns in dieser Saison besonders wichtig. Wir möchten als Verein noch enger zusammenrücken und legen deshalb großen Wert auf das Teambuilding zwischen beiden Teams", verriet Henke. Defensive soll stabiler werden Ein weiteres Ziel des Vereins wird sein an der vergangenen Saison anzuknüpfen. Nach dem Aufstieg in die Landesliga etablierten sich die Blau-Weißen schnell und hatten somit frühzeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. "Mit der vergangenen Saison können wir insgesamt zufrieden sein. Es gab gute Phasen, aber natürlich auch Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen. Genau dort wollen wir in dieser Saison ansetzen. Weniger Gegentore ist das Ziel", erklärte der sportliche Leiter.