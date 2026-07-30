Henke: "Wir möchten als Verein noch enger zusammenrücken“

Der SC Blau-Weiß Köln spielte nach dem Aufstieg in die Landesliga eine beeindruckende Rolle in der Liga. Am Ende der Saison sprang ein starker siebter Platz heraus. Für die kommende Spielzeit stehen die Baustellen und der Vorbereitungsplan fest. Der neue sportliche Leiter Sven Henke sprach über die Vorbereitung.
In der vergangenen Saison führte Henke die Mannschaft noch als Cheftrainer auf den siebten Platz. Ab der kommenden Spielzeit agiert der 40-Jährige allerdings als sportlicher Leiter im Verein.
Über die ersten Wochen der Vorbereitung sagte er folgendes: "Wir sind am 19. Juli in die Vorbereitung gestartet und sind mit den ersten Wochen insgesamt zufrieden. Die Jungs ziehen gut mit und arbeiten konzentriert. Der Schwerpunkt lag zunächst auf den körperlichen Grundlagen und darauf, die neuen Spieler möglichst schnell zu integrieren." Er ergänzte noch: "Am 19. Juli haben wir ein internes Testspiel gegen unsere zweite Mannschaft absolviert und den Tag anschließend beim gemeinsamen Grillen ausklingen lassen." Dieses Duell konnte die erste Mannschaft klar mit 9:1 für sich entscheiden. Der zweite Test gegen den Bezirksligisten FC Hürth II ging hingegen mit 1:3 verloren.
Die Zweitvertretung tritt auch in der kommenden Spielzeit in der A-Liga an. In der vergangenen Saison kamen ebenfalls Spieler aus der ersten Mannschaft beim zweiten Team zum Einsatz. "Das Miteinander zwischen erster und zweiter Mannschaft ist uns in dieser Saison besonders wichtig. Wir möchten als Verein noch enger zusammenrücken und legen deshalb großen Wert auf das Teambuilding zwischen beiden Teams", verriet Henke.
Ein weiteres Ziel des Vereins wird sein an der vergangenen Saison anzuknüpfen. Nach dem Aufstieg in die Landesliga etablierten sich die Blau-Weißen schnell und hatten somit frühzeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. "Mit der vergangenen Saison können wir insgesamt zufrieden sein. Es gab gute Phasen, aber natürlich auch Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen. Genau dort wollen wir in dieser Saison ansetzen. Weniger Gegentore ist das Ziel", erklärte der sportliche Leiter.
Im Kader gab es einige Umstellungen für die bevorstehende Saison. "Wir hatten mit sieben Abgängen und elf Neuzugängen einige Veränderungen im Kader. Es ging uns dabei aber weniger um einen Umbruch, sondern vielmehr darum, den Kader in der Breite besser aufzustellen. Die Neuzugänge sollen den Konkurrenzkampf erhöhen und uns über die gesamte Saison mehr Möglichkeiten geben", gab Henke bekannt.
Mit Tilman Demmer verlor der Verein einen wichtigen Baustein in der Abwehr. Die Reaktion der Vereinsführung ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Insgesamt verpflichtete der Landesligist sieben Verteidiger, die wiederum dafür sorgen sollen, dass die Defensive in Köln stabiler wird. Mit 66 Gegentreffern stellten die Blau-Weißen in der vergangenen Saison die viertanfälligste Abwehr der Liga. Mit Jan Schreiber und Jose Agustin Paz Avalo verpflichtete der SC zwei Spieler, die bereits Erfahrungen in der Landesliga gesammelt haben und die Defensive verstärken sollen. Henke erklärte noch: "Im Großen und Ganzen sind wir mit unserem Kader sehr zufrieden und sehen aktuell keinen akuten Handlungsbedarf weitere Jungs dazu zu holen."
Neben all den Zugängen konnte der SC ebenfalls einige Schlüsselspieler von einem Verbleib überzeugen. Darunter auch wichtige Scorer wie beispielsweise Claas-Christian Peter Friedrich Paulsen, oder auch Mirko Wiersch.
Schon im vergangenen Jahr war der Kampf um den Aufstieg lange spannend. Auch in der kommenden Saison wird es umkämpft im oberen Tabellendrittel werden. "Es gibt einige Mannschaften, die personell stark besetzt sind und sicherlich zu den Favoriten gehören. Ich denke aber, dass die Liga sehr ausgeglichen sein wird und sich erst im Laufe der Saison zeigen wird, wer sich oben festsetzen kann", schätzte der 40-Jährige die Lage der Liga ein.
Im Bezug auf seine Mannschaft erweiterte er: "Ein konkretes Tabellenziel haben wir uns bewusst nicht gesetzt. Unser Fokus liegt darauf, uns von Woche zu Woche weiterzuentwickeln und in jedem Spiel das Maximum herauszuholen. Ein wichtiger Punkt wird sein, defensiv stabiler zu werden und weniger Gegentore zu kassieren. Wenn uns das gelingt, dann werden wir sehen, wohin uns der Weg am Ende der Saison führt."
Der SC setzt einen klaren Fokus auf eine bessere Defensivarbeit. Mit dem Verbleib von Schlüsselspielern und der Verpflichtung von elf Zugängen wollen die Kölner auch in der kommenden Saison eine starke Rolle in der Landesliga spielen.