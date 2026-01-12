Henke und sein Team absolvierten eine starke Hinserie – Foto: SC Blau-Weiß Köln

Henke: "Unser klares Ziel bleibt der Klassenerhalt" Der Aufsteiger SC Blau-Weiß 06 Köln feierte eine gelungene Hinrunde. Nach 14 absolvierten Partien stehen die Kölner mit 22 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Dabei sorgten die Blau-Weißen für einige Überraschungen.

Der SC Blau-Weiß Köln ist einer der Überraschungsteam der Hinrunde. Nach der Hinserie steht die Mannschaft von Cheftrainer Sven Henke mit 22 Zählern auf dem sechsten Rang der Landesliga, Staffel 1. Mit ganzen elf Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat sich der Aufsteiger frühzeitig Luft im Abstiegskampf verschafft. Die bislang konstante Punkteausbeute unterstreicht die positive Entwicklung des Teams in seiner ersten Landesliga-Saison. Der Übungsleiter des SC sprach über die starke Hinrunde seiner Mannschaft.

Erfolgreiches Halbjahr Henke übernahm den Aufsteiger zur aktuellen Spielzeit und führte den SC gleich in seiner ersten Hinserie auf einen starken sechsten Platz. Entsprechend zeigt sich der Cheftrainer mit der bisherigen Bilanz seiner Mannschaft zufrieden: "Nach sechs Monaten Kennenlernen habe ich ein richtig tolles Team übernommen. Dass wir nach 14 Spielen schon 22 Punkte auf dem Konto haben und auf Platz Sechs stehen, ist für uns als Aufsteiger echt super." Er fügte allerdings noch hinzu: "Trotzdem bleiben wir auf dem Boden – das Ziel Klassenerhalt steht ganz klar im Fokus." Sein Team agierte nach Niederlagen geschlossen und sicherte sich trotz Rückständen noch einige Punkte. Beispielsweise sicherten sich die Kölner am 1. Spieltag trotz eines 1:3-Rückstands noch einen Zähler gegen den 1. FC Spich. Doch nicht nur diese Comeback-Qualität war ein wichtiger Aspekt für die Punkteausbeute. "Stark gemacht hat uns vor allem der Zusammenhalt in der Mannschaft. Jeder arbeitet für den anderen, egal ob Startelf oder Bank, wir ziehen immer an einem Strang. Besonders gut hat der offene Austausch im Team funktioniert – genau dieser Teamgeist hat uns in der Hinrunde stark gemacht", erklärte Henke.

Rückkehrer Spiekermann Neben all den positiven Aspekten gab es auch wenige Verbesserungsmöglichkeiten für den Aufsteiger. Denn im Vergleich zu den anderen Teams im oberen Tabellenbereich kassierte der SC mit 27 Gegentreffern deutlich mehr als die Konkurrenz. Ein Punkt, den der Übungsleiter verbessern will: "Wir müssen unsere Fehlerquote weiter reduzieren. Gerade in entscheidenden Momenten wollen wir noch konzentrierter und konsequenter auftreten, um uns das Leben nicht selbst schwer zu machen." Um den Klassenerhalt frühzeitig abzusichern, wurde der Sechstplatzierte in der Kaderplanung aktiv. "Es hat ein paar Veränderungen gegeben. Mit Marco Meyer, Rafael Franco und Can Kerkeling haben uns drei Spieler verlassen. Auf der anderen Seite konnten wir mit Maik Spiekermann und Oliver Bering zwei Wunschspieler verpflichten, die uns noch gefehlt haben. Für die Rückrunde sind wir damit in der Breite sehr gut aufgestellt", verriet der Cheftrainer.