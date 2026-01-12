Henke: "Unser klares Ziel bleibt der Klassenerhalt"

Der SC Blau-Weiß Köln ist einer der Überraschungsteam der Hinrunde. Nach der Hinserie steht die Mannschaft von Cheftrainer Sven Henke mit 22 Zählern auf dem sechsten Rang der Landesliga, Staffel 1. Mit ganzen elf Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat sich der Aufsteiger frühzeitig Luft im Abstiegskampf verschafft. Die bislang konstante Punkteausbeute unterstreicht die positive Entwicklung des Teams in seiner ersten Landesliga-Saison. Der Übungsleiter des SC sprach über die starke Hinrunde seiner Mannschaft.
Henke übernahm den Aufsteiger zur aktuellen Spielzeit und führte den SC gleich in seiner ersten Hinserie auf einen starken sechsten Platz. Entsprechend zeigt sich der Cheftrainer mit der bisherigen Bilanz seiner Mannschaft zufrieden: "Nach sechs Monaten Kennenlernen habe ich ein richtig tolles Team übernommen. Dass wir nach 14 Spielen schon 22 Punkte auf dem Konto haben und auf Platz Sechs stehen, ist für uns als Aufsteiger echt super." Er fügte allerdings noch hinzu: "Trotzdem bleiben wir auf dem Boden – das Ziel Klassenerhalt steht ganz klar im Fokus."
Sein Team agierte nach Niederlagen geschlossen und sicherte sich trotz Rückständen noch einige Punkte. Beispielsweise sicherten sich die Kölner am 1. Spieltag trotz eines 1:3-Rückstands noch einen Zähler gegen den 1. FC Spich. Doch nicht nur diese Comeback-Qualität war ein wichtiger Aspekt für die Punkteausbeute. "Stark gemacht hat uns vor allem der Zusammenhalt in der Mannschaft. Jeder arbeitet für den anderen, egal ob Startelf oder Bank, wir ziehen immer an einem Strang. Besonders gut hat der offene Austausch im Team funktioniert – genau dieser Teamgeist hat uns in der Hinrunde stark gemacht", erklärte Henke.
Neben all den positiven Aspekten gab es auch wenige Verbesserungsmöglichkeiten für den Aufsteiger. Denn im Vergleich zu den anderen Teams im oberen Tabellenbereich kassierte der SC mit 27 Gegentreffern deutlich mehr als die Konkurrenz. Ein Punkt, den der Übungsleiter verbessern will: "Wir müssen unsere Fehlerquote weiter reduzieren. Gerade in entscheidenden Momenten wollen wir noch konzentrierter und konsequenter auftreten, um uns das Leben nicht selbst schwer zu machen."
Um den Klassenerhalt frühzeitig abzusichern, wurde der Sechstplatzierte in der Kaderplanung aktiv. "Es hat ein paar Veränderungen gegeben. Mit Marco Meyer, Rafael Franco und Can Kerkeling haben uns drei Spieler verlassen. Auf der anderen Seite konnten wir mit Maik Spiekermann und Oliver Bering zwei Wunschspieler verpflichten, die uns noch gefehlt haben. Für die Rückrunde sind wir damit in der Breite sehr gut aufgestellt", verriet der Cheftrainer.
Mit Bering sicherte sich Köln einen jungen Mittelfeldakteur, der schon viel Erfahrung in der Bezirksliga sammelte. Spiekermann ist derweil ein alter Bekannter. In der Saison 2023/24 und 2024/25 agierte er schon für die Blau-Weißen - in 28 Spielen kam er auf 25 Treffer und sieben Vorlagen. Nun wird der 25-Jährige in der Rückrunde wieder auf Torejagd für das Team von Henke gehen.
Schon in der vergangenen Aufstiegs-Saison überzeugte die Offensive der Kölner mit 107 Treffern. Auch unter dem neuen Cheftrainer Henke präsentierte sich der SC im Angriffsbereich treffsicher. Nach 14 Partien steht der Sechstplatzierte bei 32 Toren und stellt somit den drittgefährlichsten Angriff der Liga. Der Übungsleiter nannte die Gründe dafür: "Wir spielen mutig nach vorne und wollen immer aktiv sein. Die Jungs haben richtig Bock auf Offensivfußball, trauen sich viel zu und setzen das auf dem Platz konsequent um. Dazu kommt, dass wir uns vorne gut verstehen und die Abläufe immer besser greifen."
Trotz dieser starken Hinrunde und einem Drei-Punkte-Abstand auf Platz Drei hat der Trainer der Blau-Weißen nicht die oberen Ränge im Blick für die Rückrunde. "Unser klares Ziel bleibt der Klassenerhalt. Wenn wir weiter so auftreten wie in der Hinrunde, konzentriert arbeiten und unseren Teamgeist beibehalten, dann wollen wir so früh wie möglich die nötigen Punkte sammeln. Alles Weitere ergibt sich dann von selbst", äußerte er.
Das erste halbe Jahr von Henke bei den Kölnern war sehr erfolgreich. Sechster Platz, die drittbeste Offensive und elf Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Mit weiteren starken Leistungen in der Rückrunde kann der SC den Klassenerhalt frühzeitig klar machen. Abschließend sagte der Übungsleiter daher folgendes über das erste Halbjahr bei seinem neuen Verein: "Insgesamt können wir echt zufrieden auf die Hinrunde zurückblicken. Die Arbeit mit dem Team macht mir richtig Spaß, alle ziehen super mit, und der Austausch untereinander klappt hervorragend. Ich traue der Mannschaft alles zu – und die verletzten Spieler, die zurückkommen, werden uns noch stärker machen. Mit dieser Stimmung gehen wir motiviert in die Rückrunde."
Ob sein Team auch in der Rückserie an diese Leistungen anknüpfen kann, wird sich noch zeigen.