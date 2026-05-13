Henke bleibt beim MTV Wolfenbüttel Rechtsverteidiger verlängert Vertrag – Dogans Kaderplanung für die kommende Saison nimmt weiter Formen an von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Personalplanungen weiter voran. Mit Fabian Henke hat nun bereits der 13. Spieler aus dem aktuellen Oberliga-Kader seinen Vertrag verlängert. Der 24-jährige Außenverteidiger sieht beim MTV sportlich und persönlich weiterhin das passende Umfeld.

Der MTV Wolfenbüttel kann auch in der kommenden Saison auf Fabian Henke bauen. Der Rechtsverteidiger verlängerte seinen Vertrag bei den Lessingstädtern und bleibt damit Teil des Teams von Trainer Deniz Dogan. Für den Oberligisten ist die Zusage des 24-Jährigen ein weiterer wichtiger Baustein in der Kaderplanung. Henke war zur Rückrunde der Saison 2023/24 vom FC Germania Bleckenstedt nach Wolfenbüttel gewechselt. Seitdem absolvierte der frühere Regionalliga-Spieler insgesamt 68 Pflichtspiele für den MTV – darunter 24 Einsätze in der Oberliga Niedersachsen. Mit seiner Dynamik und seiner Laufstärke etablierte er sich schnell als feste Größe auf der rechten Abwehrseite.

Der Defensivspieler begründet seine Entscheidung vor allem mit dem Umfeld beim MTV. „Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil ich mich hier seit dem ersten Tag extrem wohlfühle. Der Zusammenhalt in der Mannschaft, die Anlage und auch das gesamte Umfeld im Verein passen für mich einfach sehr gut“, sagte Henke auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de. Besonders die Mischung aus sportlichem Anspruch und persönlicher Atmosphäre sei für ihn ausschlaggebend gewesen. „Es macht einfach Spaß, mit seinen Freunden zusammen Fußball zu spielen – und das hier in der Region in einer der höchsten Ligen“, erklärte der 24-Jährige weiter. Auch die Vereinbarkeit mit seinem Beruf spiele eine wichtige Rolle.