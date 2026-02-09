Hengersberger Überflieger binden Wimber und Pfefferkorn Der immer noch verlustpunktfreie Tabellenführer der A-Klasse Deggendorf macht mit seinen beiden Erfolgscoaches weiter +++ Ein Winter-Zugang von Thomas Seidl · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Martin Wimber (li.) und Andreas Pfefferkorn werden weiterhin das Kommando beim TSV Hengersberg vorgeben – Foto: Verein

16 Spiele, 16 Siege, der TSV Hengersberg hat bislang sagenhafte Runde gespielt und kann bereits vorzeitig für die Kreisklasse planen. Es kommt wenig überraschend, dass der Klub die Zusammenarbeit mit seinen beiden Coaches Martin Wimber und Andreas Pfefferkorn über den Sommer hinaus fortsetzt.

"48 Punkte und erst 9 Gegentore nach 16 Spielen gab es noch nie in der Vereinsgeschichte des TSV Hengersberg. Auf diese Zwischenbilanz können wir mächtig stolz sein, denn das hat sich der ganze Verein nach den letzten Jahren mehr als verdient. Was die Jungs seit der Sommervorbereitung leisten, ist bemerkenswert. Wenn drei Wochen nach einer verlorenen Relegation 30 motivierte Spieler auf dem Trainingsplatz stehen, dann sagt das viel über den Charakter der Mannschaft aus. Vom ersten Testspiel bis zum letzten Punktespiel gingen wir jede Partie hochkonzentriert an und haben bis dato alles gewonnen. Vor dieser Leistung der gesamten Mannschaft kann man nur den Hut ziehen", betont Abteilungsleiter Matthias Wandinger, der ein Sonderlob für die beiden Übungsleiter parat hat: "Andi und Jacko machen auf und neben dem Platz eine hervorragende Arbeit und passen menschlich perfekt zu unserem Verein. Nicht nur aus sportlicher Sicht war es daher der logische Schritt mit dem Duo zu verlängern. Zusammen mit Torwarttrainer Herbert Lischewski und Athletiktrainer Vincent Falk haben wir ein großartiges Trainerteam und haben hier perfekte Voraussetzungen für die Zukunft geschaffen."







Auf den Lorbeeren wollen sich die Rot-Schwarzen allerdings nicht ausruhen und am Gaspedal bleiben. "Wir haben bereits mit der Vorbereitung gestartet und fahren Mitte Februar mit 35 Mann nach Salzburg ins Trainingslager. Danach haben wir Testspiele gegen Gergweis, Deggenau und Alkofen auf dem Plan. Auch wenn wir ein komfortables Polster auf Rang zwei haben, werden wir an unserer Herangehensweise nichts ändern. Am 22. März starten wir hochfokussiert gegen die Reserve der SpVgg GW Deggendor, alles weitere ist Zukunftsmusik. Auch mit unserer zweiten Mannschaft sind wir wieder in Schlagdistanz um Platz eins und möchten den Meistertitel verteidigen", betont Wandinger.





