Hengersberger Mega-Lauf: »Haben den Fußballgott begraben«

"Wir haben nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison bei meinem Vorgänger Daniel Hartl bei ein paar Kaltgetränken den Fußballgott begraben", berichtet Hengersbergs Spielercoach Martin Wimber schmunzelt. Der ehemalige Bayernligakicker steht seit vier Monaten auf der TSV-Kommandobrücke. Statt einer Depression haben Wengler, Weber & Co. die Ärmel hochgekrempelt und eine perfekte Hinserie gespielt. "Der Fleiß der ganzen Truppe ist bemerkenswert. Nach dem ganzen Relegationsfrust der letzten Jahre hat sich eine "jetzt-erst-recht"-Stimmung entwickelt. Die Mannschaft macht es bisher super. Defensiv stehen wir stabil und haben erst acht Gegentreffer bekommen. In der Offensive sind wir nur schwer auszurechnen, haben mehrere Spieler im Team, die Tore machen können. Ausfälle können wir gut kompensieren, da wir eine hervorragende zweite Mannschaft haben. Meine Trainerkollegen Andreas Pfefferkorn, Herbert Lieschewski und Vincent Falk machen allesamt einen überragenden Job und tragen maßgeblich zu der erfreulichen Zwischenbilanz bei", resümiert Wimber, der trotz seiner 43 Jahre auch als Aktiver immer noch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist.







Der Vorsprung auf den Rangzweiten SV Neuhausen/Offenberg II und dem punktgleichenD Dritten Türk Gücü Deggendorf beträgt aktuell komfortable elf Punkte. "Das wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen", weiß Wimber, der aber einen klaren Appell an seine Schützlinge richtet: "Es sieht zwar sehr gut aus, aber es ist noch nichts erreicht. Wir müssen weiter hart arbeiten und konzentriert weitermachen, denn im Fußball kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen." Dennoch ist der ehemalige Bayernliga-Aufstiegscoach der SpVgg GW Deggendorf optimistisch, dass sich seine Jungs die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen werden: "Wir sind eine richtig gute Einheit. Wir werden alles dafür tun, um unsere tolle Ausgangsposition zu verteidigen. Alle im Verein wollen endlich Meister werden und aufsteigen."