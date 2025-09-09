Hendrikje Baurmann ist die Derby-Heldin des SV Rosellen

Bei strahlendem Sonnenschein trafen die beiden Mannschaften aus dem Rhein-Kreis aufeinander. Für die Zuschauenden angenehm, für die Spielerinnen fast schon zu warm: „Wie immer, wenn wir gegen Kaarst spielen“, sagt Rosellens Coach Tobias Haitz. „Das hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt, da gab es eine sehr zähe Phase, ansonsten war es aber in sehr gutes Spiel. Trotz der Wärme hat das Team ordentlich Meter gemacht und sehr geduldig gespielt, das war richtig stark.“

Elfmeter verschossen

Einen vermeintlichen Traumstart erwischten die Kaarsterinnen: Lara Ulrich setzte sich auf der rechten Seite durch und war nur mit einem Foul zu stoppen – folgerichtig gab es direkt in der zweiten Minute einen Strafstoß für die SG. „Der ging leider daneben und zehn Minuten später kriegen wir nach einem blöden Fehler das 0:1“, berichtet SG-Trainer Ludger Vernaleken.

Des einen Freud, des anderen Leid: „Ab dem verschossenen Elfmeter waren wir richtig gut im Spiel und hätten zur Pause auch noch höher führen können“, so Tobias Haitz. So musste der SV bis zur 62. Minute warten, bis Hendrikje Baumann, die auch schon das erste Tor erzielte, auf 2:0 erhöhte. Noch ein Treffer gelang den Rosellenerinnen allerdings nicht, stattdessen erzielte Nikola Ludwig aus rund 25 Metern den Anschluss für Kaarst. „Wir haben es verpasst, das Spiel vorzeitig zu entscheiden und es dann unnötig spannend gemacht“, kritisiert Haitz. „Bis dahin waren wir die deutlich bessere Mannschaft und haben kaum was zugelassen und hatten viel mehr vom Spiel. Danach ging es rauf und runter, aber am Ende war es ein verdienter Sieg.“

Das sieht Vernaleken etwas anders: „Ein Unentschieden wäre, glaube ich, verdient gewesen. „Rosellen hatte mehr Spielanteile, aber kaum große Chancen. Nach dem Anschlusstor haben wir dann aufgemacht und kamen ein paarmal gut vors gegnerische Tor. Rosellen allerdings auch mit Kontern. Aber keiner konnte die Chancen nutzen.“

Der starke Start

Trotz der zweiten Niederlage im zweiten Duell war er nicht unzufrieden mit dem Derby: „Es war eine deutliche Steigerung zur vergangenen Woche. Die Mannschaft hat viel besser gespielt, guten Einsatz gezeigt und bis zur letzten Minute gekämpft. Darauf können wir gut aufbauen“, so Vernaleken. Bei Aufsteiger Budberg soll am Sonntag der erste Sieg her: „So haben wir uns das schließlich nicht vorgestellt, das ist nicht unser Anspruch“, sagt der Trainer mit Blick auf die Tabelle, in der die SG Kaarst aktuell ganz unten steht. Hoffnung macht ihm auch die Rückkehr von Stürmerin Sarah Schmitz, „dann haben wir vorne noch etwas mehr Power!“

Tobias Haitz hingegen ist zufrieden mit dem Saisonstart: „Gegen einen Aufsteiger und in Kaarst sind beides keine leichten Spiele, da mit sechs Punkten rauszugehen ist super“, sagt der Coach. Sonntag ist der SV Walbeck, Meister der vergangenen Saison, zu Gast. „Da wollen wir die nächsten drei Punkte holen, aber das wird super schwierig und kommt auf die Tagesform an.“