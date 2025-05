Hendrik Zimmermann mit weißer Weste zum Keeper der Woche

🥈 Mike Fuhr (28) vom FSV Bad Wünnenberg/L. in der Bezirksliga Westfalen Staffel 3 🥉 Thilo Nevermann (32) vom SC Blau-Weiß Ostenland in der Kreisliga A Paderborn

Zimmermann war in mehreren Situationen gefordert, insbesondere als Hattingen nach dem Führungstreffer durch Yassin Bouchantiya per Foulelfmeter (65.) verstärkt den Weg nach vorne suchte. Mit sicherem Stellungsspiel und konsequentem Eingreifen verhinderte er den möglichen Ausgleich.

Beim 1:0-Erfolg des FC Castrop-Rauxel über den TuS Hattingen in der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 zeigte Torhüter Hendrik Zimmermann eine konzentrierte und zuverlässige Leistung. In einer umkämpften Partie hielt der 90 Minuten lang aufmerksame Schlussmann seine weiße Weste fest und sicherte seinem Team damit die knappe Führung.

🧤 Über Catch and Keep:

Catch & Keep ist eine stark wachsende und beliebte Torwarthandschuh-Marke aus Deutschland. Als Experten für Profi Torwart-Equipment stehen wir für Qualität, Innovation, Authentizität und Nähe zu unseren Keepern auf den Plätzen da draußen. Schnelle Lieferzeiten und eine hohe Servicequalität ist selbstverständlich für uns. Das begeistert bereits eine starke Keeper-Community von aktuell über 75.000 Torhütern.

Sämtliche Produkte von Catch & Keep werden von Keeper für Keeper entwickelt. Zusätzlich verzichtet das Unternehmen auf teure Sponsorings von Profi-Torhütern, um dir Torwarthandschuhe in ausgezeichneter Qualität zu einem hervorragendem Preis anbieten zu können. Du findest alle Produkte von Catch & Keep jetzt hier!