Hendrik-Thul-Festspiele im Saartal 

Der FSV Salmrohr hatte viel Grund zum Jubeln. Allen voran: Hendrik Thul (ganz links), der einen Fünferpack schnürte. – Foto: Sebastian Schwarz

Normalerweise trifft er regelmäßig. Aus der Winterpause war Salmrohrs Angreifer Hendrik Thul aber mit Ladehemmung gestartet. Weder beim 6:1 in Zewen noch beim 2:1 über die SG Wiesbaum hatte der 25-jährige Angreifer des FSV getroffen. Diesmal gelang ihm aber fast alles: Gleich fünfmal trug sich der bullige Offensivmann in die Torschützenliste ein und hatte so großen Anteil am deutlichen 7:0-Erfolg am frühen Samstagabend bei der SG Saartal-Irsch.

Die forsche Salmrohrer Anfangsphase krönte Thul in der vierten Minute, als er eine halbhohe Hereingabe von Noah Wrusch von rechts gekonnt über die Linie drückte. Gerade als die Saartaler drauf und dran waren, einen Treffer zu erzielen, nahm der frühere Oberligaspieler des FSV und der Trierer Eintracht nach starker Vorarbeit von Jan Brandscheid und Linus Roth den Ball auf und traf zum 0:2 (37.).

Sein Trainer Rudi Thömmes sah sich hinterher in der Meinung bestätigt, dass „man auch an seine Torjäger glauben muss, wenn sie mal eine Flaute haben. Gegen Zewen hatte er alles vergeigt, zuletzt gegen Wiesbaum lief es auch nicht ganz so gut für Hendrik. Doch er hat an sich gearbeitet und gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist.“

Gut und gerne hätte es zur Pause auch 2:2 stehen können: Salmrohrs Verteidiger hatten auf dem tiefen und durch das Vorspiel der B-II-Junioren aufgewühlten Schodener Rasen so einige Standprobleme und leisteten sich einige Unsicherheiten. Diese wussten die Hausherren aber weder durch Kapitän Fabian Müller (14., Rasheed Eichhorn klärt im letzten Moment), noch durch Lukas Kramp (22., von Torwart Dominik Thömmes zu weit abgedrängt) und Nicolas Jacob (32., Thömmes pariert) sowie kurz danach durch Dominik Lorth zu nutzen.

„Mit ein wenig Glück können wir da sogar in Führung liegen“, wusste Fabian Müller. Nachdem auch noch der zentral lauernde Lukas Kramp das 1:2 verpasst hatte (49.), „haben sie uns mit ihrer Offensive halt geknackt. Fast jede Chance war da drin“, musste Müller feststellen.

Fabian Müller, Spielführer der SG Saartal

Einen sehenswerten Spielzug vollendete Noah Wrusch zum 0:3 (55.). Danach nahmen die Thul-Festspiele im Saartal so richtig an Fahrt auf. Nach Zuspiel des ebenfalls bärenstarken Brandscheid markierte Thul das 0:4 (64.). Längst war die Partie gelaufen.

Saartal-Trainer Peter Schuh, der hinterher wie gewohnt auf ein eigenes Statement verzichtete, wechselte kräftig durch. Bei seinem Team, das im ersten Durchgang noch so agil gewesen war, ging dadurch zunehmend der Spielfluss verloren. Salmrohr und insbesondere Thul hatten jedoch noch lange nicht genug: Per Dropkick gab dieser gut 20 Minuten vor Schluss dem bedauernswerten SG-Torwart Maximilian Wirkus erneut das Nachsehen. Nach einer Rechtsflanke von Lucas Abend drückte er das Spielgerät aus kurzer Distanz zum 0:6 ein und machte mit seinem 16. Saisontreffer das halbe Dutzend voll (80.). Den Schlusspunkt setzte Noah Wrusch, der einen von Naser Esmaeel an seinem Bruder Leon verwirkten Foulelfmeter verwandelte (88.).

Ein Fünferpack sei ihm bislang noch nie gelungen, strahlte Hendrik Thul nach der Partie. Dabei wusste auch er: „Es waren schwierige Bedingungen auf dem Platz. Die erste Hälfte verlief aus unserer Sicht durchwachsen.“ Nachdem er in den beiden Partien zuvor leer ausgegangen war, habe diesmal „einfach alles geklappt“.

Hendrik Thul, Angreifer der Salmrohrer

Coach Thömmes beeindruckte neben der Treffsicherheit Thuls der große Einsatz seiner Mannschaft bis zur letzten Sekunde. So spendierte er kurz vor Schluss Noah Wrusch nach dessen beherztem Pressschlag unweit der Mittellinie noch einmal Sonderbeifall. Nach dem 6:1 in Zewen hatte er noch den sich im zweiten Durchgang breitmachenden Schlendrian kritisiert. Diesmal war seine Elf bis zum Ende hellwach: „Jeder hat für den anderen gekämpft. Alles war in Bewegung. Das Ergebnis spricht Bände. Ich bin hochzufrieden.“

Während sich die am Samstag so gerupften Saartaler nun am Freitag im Gastspiel beim Tabellenführer FSV Tarforst deutlich stabiler zeigen wollen, möchte Salmrohr die Chance, zumindest noch Rang zwei und damit den Relegationsplatz zu erreichen, am Leben halten. In Sirzenich erwartet Hendrik Thul am Sonntag einen spielstarken und disziplinierten Gegner. „Da wollen wir wieder zeigen, dass wir Salmrohr sind“, betont der Torjäger.

SG Saartal-Irsch – FSV Salmrohr ⇥0:7 (0:2)

Saartal-Irsch: Wirkus - Rüttjes (79. Esmaeel), Pauly, L. Jakob, Lorth (67. Verbeek), Kramp, Müller, N. Jakob (75. Lederer), Guckeisen, Kruppert (70. Ahissou), Remagen.

Salmrohr: D. Thömmes - Abend, Eichhorn, Hannou, Lentes (73. Stoffel), Roth, Klein, N. Wrusch, Mennicke (69. Neukirch), Brandscheid (79. L. Wrusch), H. Thul.

Schiedsrichter: Johannes Kirsch (Binningen)

Zuschauer: 140

Tore: 0:1, 0:2, 0:4, 0:5, 0:6 Hendrik Thul (4., 37., 64., 69., 80.), 0:3, 0:7 Noah Wrusch (55., 90. Foulelfmeter)