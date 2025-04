Hendrik Sexauer verlässt TuS Hornau im Sommer

Wochenlang hatten die TuS-Verantwortlichen um Trainer Andreas Klöckner versucht, den bei anderen Hessenligisten und rheinland-pfälzischen Oberligisten begehrten Stürmer (neun Saisontore) im Verein zu halten. Ihn davon zu überzeugen, auch nach dem sich anbahnenden Wiederabstieg in die Verbandsliga seinen Legendenstatus im Verein zu zementieren. Doch letztlich gab wohl vor allem die sportliche Perspektive beim derzeitigen Hessenliga-Dritten Walldorf, der noch in die Regionalliga aufsteigen kann, den Ausschlag.

"Sportlich macht sein Wechsel natürlich Sinn. Auch wenn er geht, so wird sein Name immer mit unseren Aufstiegen verbunden sein - schließlich hat er ja auch großen Anteil daran gehabt", sagt sein Noch-Trainer Andreas Klöckner.

Mit dem Abgang des 23-Jährigen wird damit auch das letzte der drei Offensiv-Asse die TuS verlassen, die Hornau in der Vorsaison mit ihren Toren in die Hessenliga geschossen hatten. Senkrechtstarter Krish Raweri war bereits im vergangenen Sommer nach Gießen und im Winter zum SC Freiburg II gegangen, Robin Hofmann kehrt nach der Runde zum Mainzer Oberligisten SV Gonsenheim zurück. Nun also auch der Abgang Sexauers, der bei seinem Heimatverein Hornau vor vier Jahren noch in der Zweiten in der Kreisliga A kickte.

Große Bindung zu Verein und Mitspielern

Dementsprechend groß ist auch Sexauers Bindung zu Verein und Mitspielern, die er am Donnerstagabend nach dem Training über seinen bevorstehenden Abgang informierte. "Es ist ihm schon schwergefallen, es der Mannschaft mitzuteilen. Richtig emotional wird es wohl am Ende der Saison. Aber die Jungs können das schon verstehen, es gönnt ihm ja jeder. Und er kommt bestimmt auch zum Zuschauen vorbei, wenn er Zeit hat", sagt Klöckner.

Kern muss Sexauer ersetzen, anstatt mit ihm zu kombinieren

Auf den bereits feststehenden Neuzugang Niklas Kern kommt nun also die Herkulesaufgabe zu, Sexauer in der Sturmspitze ersetzen zu müssen, anstatt künftig mit ihm zu kombinieren. Hofmanns Abgang soll der Außenspieler Roan Heller auffangen, den die TuS aus Bierstadt verpflichten. "Zudem sind wir an einem weiteren Außenstürmer interessiert, da wollen wir auf jeden Fall etwas machen", sagt Klöckner. Der aber auch auf die zuletzt starke Entwicklung von Noah Schlaht und Luca Morlac verweist. "Es stimmt mich optimistisch, dass wir die Abgänge auch intern auffangen können. Von Noah und Luca erwarte ich mir jetzt den nächsten Schritt", sagt Klöckner.