Hendrik Schmidt wird Cheftrainer der TuSpo Guxhagen

Nach konstruktiven Gesprächen haben sich der Vorstand des TuSpo Guxhagen und Hendrik Schmidt darauf verständigt, die Zusammenarbeit zur Saisonfortsetzung in der Fußball-Kreisoberliga bis zum Saisonende gemeinsam fortzuführen. Schmidt übernimmt die Funktion des Cheftrainers und wird bewusst nicht als Spielertrainer fungieren.

Der Verantwortliche betonte, dass Schmidt die Mannschaft von der Seitenlinie aus führen werde — eine Entscheidung, die ihm erlauben soll, das Spielgeschehen unmittelbarer zu beeinflussen und seine taktischen Vorstellungen konsequenter umzusetzen. Nach Angaben aus dem Vorstandskreis seien die Gespräche „gut verlaufen“, die jüngsten Ergebnisse der Mannschaft hätten die Fortsetzung der Kooperation begünstigt.

Beide Seiten schließen eine Verlängerung der Zusammenarbeit über den 30. Juni 2026 hinaus nicht aus; entsprechende Gespräche sollen nach Angaben des Vorstands bereits früh im neuen Jahr geführt werden. Aktuell steht TuSpo Guxhagen in der Tabelle der Kreisoberliga auf dem neunten Rang.