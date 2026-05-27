Hendrik Neumann bleibt Germania Bleckenstedt erhalten

– Foto: Patrick Moslehner

Der FC Germania Bleckenstedt kann auch in der kommenden Saison auf Hendrik Neumann bauen. Der Routinier hat seinen Vertrag bei den Blau-Gelben verlängert und bleibt damit ein weiterer wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Der Verein sprach von „richtig starken Neuigkeiten“, denn mit Neumann bleibe „nicht nur ein erfahrener Spieler an Bord, sondern auch ein wichtiger Charakter für die Mannschaft“. Mit seiner Art übernehme er Verantwortung, pushe das Team und gehe „immer voran“.

Nach zwei Jahren Pause hatte Hendrik Neumann im Winter wieder den Weg zurück auf den Fußballplatz gefunden. Dabei habe er schnell gemerkt, „wie sehr ihm der Sport und die Kabine gefehlt haben“. Umso größer sei die Freude darüber, dass der erfahrene Spieler „noch eine Saison dranhängt“. So stand Neumann seit Winter sieben Mal auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer.