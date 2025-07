Hendrik Geiler wird zum personifizierten Dosenöffner

Der Neuzugang Hendrik Geiler bringt als Einwechseljoker die Wende beim 3:0-Sieg des FC Unterföhring im Landesliga-Heimspiel gegen den TSV Kastl.

Unterföhring – 45 Minuten brauchte der FC Unterföhring, um im Ernst der Fußball-Landesliga anzukommen. Dann aber lief es, und am Ende der ersten Runde stand ein verdientes 3:0 (0:0) gegen den TSV Kastl.

Auf die Gastmannschaft war taktisch ziemlich gut Verlass, denn die Gäste des FC Unterföhring hatten eher mäßiges Interesse, sich an der Gestaltung eines Fußballfestes zu beteiligen. Kastl hat aber die exzellente Qualität, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten und dann zielstrebig zu kontern. Mit der Vorgehensweise hatte Kastl eine Handvoll Torchancen, bei denen Torwart und Trainer Sebastian Fritz Kopf und Kragen riskieren musste. Fritz lieferte seinen Schützlingen den Beweis ab, dass er einer der besten Keeper der Liga ist.

Kastl war vor der für Unterföhringer Verhältnisse ordentlichen Kulisse mit 251 Zuschauern ein Geduldsspiel, in dem die Hausherren vor der Pause nicht so wirklich zündende Ideen hatten. Aus dem einen oder anderen Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte hätte man mehr machen können.

In der 63. Minute kam Hendrik Geiler, der in diesem Spiel zum personifizierten Dosenöffner war. Geiler gehörte in der vergangenen Saison zu den unumstrittenen Stammspielern beim Bayernligisten Weiden, aber dann wurde der Polizist nach München versetzt. Unterföhring sicherte sich den Kicker, der beim ersten Spiel wegen seines Jobs erst kurzfristig zur Bergstraße kam. Deshalb kam Geiler von der Bank, und drei Minuten nach seiner Einwechslung umkurvte er von der rechten Seite kommend drei Mann und schob den Ball butterweich ins Tor. Weitere zwei Minuten zündete Geiler wieder die Rakete und legte Mittelstürmer Fabi Porr das 2:0 auf (68.). Mit zwei Aktionen wurde ein zäher Kick zu einem entschiedenen Spiel, in dem dann noch Darius Awoudja bei einer Standard traf (75.). Kastl konnte sich über die Chancen beim Stand von 0:0 ärgern und Unterföhrings Trainer Sebastian Fritz nahm von dem Sieg die Mahnung mit, „dass wir uns ein paar Ballverluste zu viel geleistet haben.“ Es gibt schlimmere Situationen im Fußball als ein 3:0 mit Luft nach oben.

FC Unterföhring – TSV Kastl 3:0 (0:0). FCU: Fritz – Filotas, S. Bahadir, Orth, Awoudja – B. Bahadir (78. Näther), Arkadas (63. Gümüs), Fischer, Bulut (63. Geiler), Tokoro (78. Antonio) – Porr (78. Al Hosaini). Tore: 1:0 Geiler (66.), 2:0 Porr (68.), 3:0 Awoudja (75.). Schiedsrichter: Michael Sperger (Rosenhof-Wolfskofen). Zuschauer: 251.