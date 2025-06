Hendrik Emberger trifft vom Punkt und hällt die Null

🥈 Tobias Brünen (28) von Vorwärts Wettringen in der Landesliga Westfalen Staffel 4 🥉 Robin Rentz (32) vom TuS Bruchmühlen II in der Kreisliga A Herford

Der Günnigfelder Schlussmann hatte seine Defensive jederzeit im Griff und ließ gegen weitgehend harmlose Gäste nichts anbrennen. Viel kam auf das Tor zwar nicht, aber in den wenigen brenzligen Momenten war Emberger zur Stelle – sei es mit Übersicht, Stellungsspiel oder ruhigem Spielaufbau. Vor allem aber krönte er seine Leistung in der 90. Minute selbst: Als Hendrik Emberger zum Elfmeter antrat, blieb er eiskalt und verwandelte zum 6:0-Endstand – sein erster Saisontreffer.

Wenn ein Torhüter nicht nur hinten die Null hält, sondern vorne auch noch trifft, ist das mehr als nur ein guter Tag – es ist ein Statement. Hendrik Emberger vom VfB Günnigfeld erlebte beim 6:0-Kantersieg gegen Blau-Weiß Weitmar 09 genau so einen Tag – und ist deshalb völlig verdient „Keeper der Woche“.

