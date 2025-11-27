Hemmoor eilt in Torlaune zum ersten Saisonsieg

Am Mittwochabend fand die Wartezeit ein Ende: Der SC Hemmoor feierte im 14. Anlauf den langersehnten ersten Saisonsieg. Dieser fiel im Vergleich mit dem FC Wanna-Lüdingworth erstaunlich hoch aus und lieferte Hoffnung im Rennen um den Klassenerhalt.

Beide Teams trafen bereits Anfang Oktober. Damals wurde die Begegnung nach einer knappen Stunde beim Stande von 1:0 für den SCH abgebrochen. Beim Wiedersehen stellte er den ersatzgeschwächten Gast vor noch wesentlich größere Probleme. Nach neun Minuten gelang Jan Hübner das Führungstor. Anschließend stellten die Hausherren weiter die aktivere Mannschaft. Ein Doppelschlag vor der Pause durch Lukas Richters sowie Patrick Wendland, der per Freistoß traf, ließ den Vorsprung auf 3:0 anwachsen. Nach dem Seitenwechsel trat das bislang lediglich vier Punkte einsammelnde Hemmoor weiter aufs Gaspedal. Zwischen der 47. und 56. Minute komplettierten Julian Schmidt, Hübner und Richters das halbe Dutzend. Letztgenannter war mit seinem dritten Treffer des Abends für den 7:0-Endstand verantwortlich.