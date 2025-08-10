Hemmingen-Westerfeld und Bruchhausen-Vilsen gewinnen spät

In der Landesliga Hannover ging es endlich wieder los. Der SV Bruchhausen-Vilsen gewann das erste Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte durchaus spektakulär. Bavenstedt gewann das Derby gegen Newroz Hildesheim und Eilvese gewann das Spitzenspiel gegen OSV Hannover. Wir gucken auf die Spiele des Wochenendes.

Vor 500 Zuschauern lieferte sich der SV Bruchhausen-Vilsen ein packendes Duell mit dem SV Iraklis Hellas Hannover – und gewann in letzter Sekunde mit 3:2. Die Gäste führten durch zwei Tore von Alban Shabani (45.+2, 65.) scheinbar sicher, ehe Nick Brockmann (75.) und Walid Garaf (89.) ausglichen. In der 7. Minute der Nachspielzeit machte Manka Madun den Heimjubel perfekt. Überschattet wurde die Partie von einer Roten Karte für Alexandros Bouzi (83., Tätlichkeit) und einem vergebenen Handelfmeter von Evangelos Papaefthimiou (17.).

Der 1. FC Wunstorf ließ beim TSV Mühlenfeld nichts anbrennen und siegte souverän mit 4:0. Xelat Atalan traf dreifach (20., 58., 87.), dazwischen netzte Berkan-Ibrahim Cakir (75.). Die Gäste bewiesen also früh, dass mit ihnen zu rechnen ist in Sachen Titelrennen.

Vor heimischer Kulisse unterlag der TSV Godshorn dem TSV Barsinghausen mit 2:4. Zwar brachte Flemming Tappenbeck die Gastgeber in Führung (10.), doch ein Doppelpack von Leon Büsing (18., 26.) und ein Treffer von Malte Grittner (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nico Bahrs (76.) verkürzte, ehe Büsing mit seinem dritten Treffer (79.) alles klar machte.

Der SV Ramlingen-Ehlershausen hat seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert. Beim HSC BW Schwalbe Tündern feierte das Team von Philipp Rockahr einen klaren 4:0-Auswärtssieg. Bereits nach acht Minuten brachte Kjell Hanke die Gäste in Führung, ein Eigentor von Julian David erhöhte schnell auf 2:0. Nach der Pause sorgten Niklas Tasky (48.) und Joker Michael Zajusch (87.) für den Endstand. Bitter für Tündern: Sinan Korkmaz sah in der 73. Minute Gelb-Rot.

Der SV 1946 Bavenstedt startete mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Newroz Hildesheim in die Saison. Doppeltorschütze Sandro-Jose Padial (43., 65.) war der Mann des Tages, ehe Ex-Profi Justin Eilers nur eine Minute später (66.) den Anschluss erzielte. Bavenstedt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und gewann, etwas überraschend, das Derby.

Colin Piepenbrink avancierte beim 2:1-Auswärtserfolg des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide beim Absteiger Arminia Hannover zum Matchwinner. Mit Toren in der 29. und 58. Minute brachte er sein Team auf die Siegerstraße, David Sitzer konnte für die Arminia nur noch verkürzen (80.).

Drama in Ochtersum: Der VfR Germania kassierte gegen den SC Hemmingen-Westerfeld in der 6. Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zur 1:2-Heimniederlage. Christopher Schultz hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (71.), Paul Emmerling glich für den VfR aus (85.). Als sich beide Seiten schon mit einem Remis abgefunden hatten, schlug Schultz erneut zu.