Ligabericht
– Foto: Robert Gertzen

Hemmingen-Westerfeld und Bruchhausen-Vilsen gewinnen spät

Bavenstedt gewinnt das Derby

In der Landesliga Hannover ging es endlich wieder los. Der SV Bruchhausen-Vilsen gewann das erste Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte durchaus spektakulär. Bavenstedt gewann das Derby gegen Newroz Hildesheim und Eilvese gewann das Spitzenspiel gegen OSV Hannover. Wir gucken auf die Spiele des Wochenendes.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mühlenfeld
TSV MühlenfeldMühlenfeld
1. FC Wunstorf
1. FC WunstorfFC Wunstorf
0
4
Abpfiff

Der 1. FC Wunstorf ließ beim TSV Mühlenfeld nichts anbrennen und siegte souverän mit 4:0. Xelat Atalan traf dreifach (20., 58., 87.), dazwischen netzte Berkan-Ibrahim Cakir (75.). Die Gäste bewiesen also früh, dass mit ihnen zu rechnen ist in Sachen Titelrennen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Bruchhausen-Vilsen
SV Bruchhausen-VilsenSV B-Vilsen
SV Iraklis Hellas Hannover
SV Iraklis Hellas HannoverIraklis Hell
3
2
Abpfiff

Vor 500 Zuschauern lieferte sich der SV Bruchhausen-Vilsen ein packendes Duell mit dem SV Iraklis Hellas Hannover – und gewann in letzter Sekunde mit 3:2. Die Gäste führten durch zwei Tore von Alban Shabani (45.+2, 65.) scheinbar sicher, ehe Nick Brockmann (75.) und Walid Garaf (89.) ausglichen. In der 7. Minute der Nachspielzeit machte Manka Madun den Heimjubel perfekt. Überschattet wurde die Partie von einer Roten Karte für Alexandros Bouzi (83., Tätlichkeit) und einem vergebenen Handelfmeter von Evangelos Papaefthimiou (17.).

Gestern, 15:00 Uhr
HSC BW Schwalbe Tündern
HSC BW Schwalbe TündernBW Tündern
SV Ramlingen-Ehlershausen
SV Ramlingen-EhlershausenSV Ramlingen-Ehlershausen
0
4
Abpfiff

Der SV Ramlingen-Ehlershausen hat seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert. Beim HSC BW Schwalbe Tündern feierte das Team von Philipp Rockahr einen klaren 4:0-Auswärtssieg. Bereits nach acht Minuten brachte Kjell Hanke die Gäste in Führung, ein Eigentor von Julian David erhöhte schnell auf 2:0. Nach der Pause sorgten Niklas Tasky (48.) und Joker Michael Zajusch (87.) für den Endstand. Bitter für Tündern: Sinan Korkmaz sah in der 73. Minute Gelb-Rot.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Godshorn
TSV GodshornTSV Godshorn
TSV Barsinghausen
TSV BarsinghausenBarsinghause
2
4
Abpfiff

Vor heimischer Kulisse unterlag der TSV Godshorn dem TSV Barsinghausen mit 2:4. Zwar brachte Flemming Tappenbeck die Gastgeber in Führung (10.), doch ein Doppelpack von Leon Büsing (18., 26.) und ein Treffer von Malte Grittner (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nico Bahrs (76.) verkürzte, ehe Büsing mit seinem dritten Treffer (79.) alles klar machte.

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1946 Bavenstedt
SV 1946 BavenstedtBavenstedt
SV Newroz Hildesheim
SV Newroz HildesheimSV Newroz H
2
1
Abpfiff

Der SV 1946 Bavenstedt startete mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Newroz Hildesheim in die Saison. Doppeltorschütze Sandro-Jose Padial (43., 65.) war der Mann des Tages, ehe Ex-Profi Justin Eilers nur eine Minute später (66.) den Anschluss erzielte. Bavenstedt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und gewann, etwas überraschend, das Derby.

Gestern, 17:00 Uhr
SV Arminia Hannover
SV Arminia HannoverSV Arminia H
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
TSV Krähenwinkel/KaltenweideTSV Krä/Kalt
1
2
Abpfiff

Colin Piepenbrink avancierte beim 2:1-Auswärtserfolg des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide beim Absteiger Arminia Hannover zum Matchwinner. Mit Toren in der 29. und 58. Minute brachte er sein Team auf die Siegerstraße, David Sitzer konnte für die Arminia nur noch verkürzen (80.).

Gestern, 16:00 Uhr
VfR Germania Ochtersum 1924
VfR Germania Ochtersum 1924G. Ochtersum
SC Hemmingen-Westerfeld
SC Hemmingen-WesterfeldHemm-Westerf
1
2
Abpfiff

Drama in Ochtersum: Der VfR Germania kassierte gegen den SC Hemmingen-Westerfeld in der 6. Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zur 1:2-Heimniederlage. Christopher Schultz hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (71.), Paul Emmerling glich für den VfR aus (85.). Als sich beide Seiten schon mit einem Remis abgefunden hatten, schlug Schultz erneut zu.

Gestern, 16:00 Uhr
OSV Hannover
OSV HannoverOSV Hannover
STK Eilvese
STK EilveseSTK Eilvese
0
1
Abpfiff

Einen knappen 1:0-Auswärtserfolg feierte STK Eilvese beim OSV Hannover. Ein Treffer von Mohamad Saade in der 15. Minute genügte den Gästen, um drei Punkte mitzunehmen. Das Duell zeigte, dass sich zwei Spitzenteams der Liga gegenüber standen.

