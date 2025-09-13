 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Hemmingen vor Pflichtaufgabe – Tündern und Ochtersum mit Kellerduellen

Der siebte Spieltag in der Landesliga Hannover bringt klare Favoritenrollen – aber auch brisante Kellerduelle

Tabellenführer Hemmingen empfängt Schlusslicht Bruchhausen-Vilsen, STK Eilvese will nach wildem Remis wieder punkten. Barsinghausen muss nach dem Debakel von Halvestorf gegen Iraklis Hellas reagieren. Im Tabellenkeller kommt es mit Ochtersum gegen Arminia und Mühlenfeld in Ramlingen zu richtungsweisenden Duellen.

STK Eilvese (2. Platz/13 Punkte) – HSC BW Schwalbe Tündern (15. Platz/3 Punkte)

Nach dem 4:4 in Godshorn will Eilvese im Heimspiel wieder für klare Verhältnisse sorgen. Vor allem defensiv muss sich der Tabellenzweite stabilisieren. Tündern unterlag zuletzt dem Spitzenreiter aus Hemmingen und wird auch in Eilvese kaum auf Augenhöhe agieren können.

Heute, 15:00 Uhr
STK Eilvese
STK EilveseSTK Eilvese
HSC BW Schwalbe Tündern
HSC BW Schwalbe TündernBW Tündern
15:00

---------------------------------------------

SV Ramlingen-Ehlershausen (7. Platz/10 Punkte) – TSV Mühlenfeld (13. Platz/6 Punkte)

Ramlingen holte zuletzt einen Rückstand in Iraklis noch auf, zeigte aber auch Schwächen im ersten Durchgang. Mühlenfeld hingegen kommt mit Rückenwind nach dem 3:0-Erfolg gegen Ochtersum. Die Gastgeber gehen als Favorit ins Spiel, müssen aber auf die starke Mühlenfelder Offensive vorbereitet sein.

Heute, 15:00 Uhr
SV Ramlingen-Ehlershausen
SV Ramlingen-EhlershausenSV Ramlingen-Ehlershausen
TSV Mühlenfeld
TSV MühlenfeldMühlenfeld
15:00

---------------------------------------------

1. FC Wunstorf (10. Platz/7 Punkte) – TSV Godshorn (17. Platz/1 Punkt)

Wunstorf verschenkte in Bavenstedt spät einen möglichen Auswärtssieg und muss nun gegen das Schlusslicht nachlegen. Godshorn holte zuletzt beim 4:4 gegen Eilvese immerhin den ersten Punkt und präsentierte sich überraschend torgefährlich. Dennoch sind die Rollen klar verteilt – der Gastgeber steht unter Siegzwang.

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Wunstorf
1. FC WunstorfFC Wunstorf
TSV Godshorn
TSV GodshornTSV Godshorn
16:00

---------------------------------------------

SC Hemmingen-Westerfeld (1. Platz/16 Punkte) – SV Bruchhausen-Vilsen (14. Platz/3 Punkte)

Der Tabellenführer agiert stabil und effizient, zuletzt auch mit der nötigen Geduld in Tündern. Bruchhausen-Vilsen kommt mit einer 0:4-Niederlage gegen Krähenwinkel und wird in Hemmingen kaum Entlastung finden. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Hemmingen-Westerfeld
SC Hemmingen-WesterfeldHemm-Westerf
SV Bruchhausen-Vilsen
SV Bruchhausen-VilsenSV B-Vilsen
15:00live

---------------------------------------------

SV Newroz Hildesheim (12. Platz/6 Punkte) – SSG Halvestorf-Herkendorf (5. Platz/10 Punkte)

Newroz hatte spielfrei und kann frisch ins Heimspiel gehen, benötigt jedoch dringend Punkte, um nicht ins untere Drittel abzurutschen. Halvestorf kommt mit dem Selbstbewusstsein eines 6:1 gegen Barsinghausen – allen voran Torjäger Tegtmeyer zeigte sich in Galaform. Die Gäste dürften auch in Hildesheim das Spiel diktieren.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Newroz Hildesheim
SV Newroz HildesheimSV Newroz H
SSG Halvestorf-Herkendorf
SSG Halvestorf-HerkendorfHalvestorf-H
15:00

---------------------------------------------

TSV Barsinghausen (4. Platz/12 Punkte) – SV Iraklis Hellas Hannover (9. Platz/8 Punkte)

Barsinghausen muss nach der krachenden Niederlage in Halvestorf eine Reaktion zeigen. Iraklis zeigte gegen Ramlingen eine starke erste Halbzeit, ließ danach jedoch nach. Vieles spricht für ein enges Duell zweier Teams mit hohem Anspruch, aber zuletzt wechselhafter Form.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Barsinghausen
TSV BarsinghausenBarsinghause
SV Iraklis Hellas Hannover
SV Iraklis Hellas HannoverIraklis Hell
15:00

---------------------------------------------

VfR Germania Ochtersum 1924 (16. Platz/3 Punkte) – SV Arminia Hannover (11. Platz/7 Punkte)

Ochtersum verlor zuletzt deutlich in Mühlenfeld und bleibt in der Defensive anfällig. Arminia hingegen sammelte mit zwei Siegen in Serie wichtige Zähler und arbeitet sich langsam aus der Abstiegszone. Die Gäste sind leicht favorisiert, müssen aber wachsam bleiben.

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Germania Ochtersum 1924
VfR Germania Ochtersum 1924G. Ochtersum
SV Arminia Hannover
SV Arminia HannoverSV Arminia H
15:00

---------------------------------------------

OSV Hannover (8. Platz/9 Punkte) – SV 1946 Bavenstedt (6. Platz/10 Punkte)

Beide Mannschaften trennen nur ein Punkt – entsprechend offen dürfte die Partie verlaufen. Bavenstedt ließ gegen Wunstorf in letzter Minute den Sieg liegen, der OSV verlor in Arminia verdient. Es treffen zwei Teams aufeinander, die nach Rückschlägen eine Antwort suchen.

Morgen, 15:00 Uhr
OSV Hannover
OSV HannoverOSV Hannover
SV 1946 Bavenstedt
SV 1946 BavenstedtBavenstedt
15:00

