– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Hemmingen vor Pflichtaufgabe – Tündern und Ochtersum mit Kellerduellen Der siebte Spieltag in der Landesliga Hannover bringt klare Favoritenrollen – aber auch brisante Kellerduelle Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover SV Arminia H SV Ramlingen-Ehlershausen STK Eilvese FC Wunstorf + 13 weitere

Tabellenführer Hemmingen empfängt Schlusslicht Bruchhausen-Vilsen, STK Eilvese will nach wildem Remis wieder punkten. Barsinghausen muss nach dem Debakel von Halvestorf gegen Iraklis Hellas reagieren. Im Tabellenkeller kommt es mit Ochtersum gegen Arminia und Mühlenfeld in Ramlingen zu richtungsweisenden Duellen.

STK Eilvese (2. Platz/13 Punkte) – HSC BW Schwalbe Tündern (15. Platz/3 Punkte) Nach dem 4:4 in Godshorn will Eilvese im Heimspiel wieder für klare Verhältnisse sorgen. Vor allem defensiv muss sich der Tabellenzweite stabilisieren. Tündern unterlag zuletzt dem Spitzenreiter aus Hemmingen und wird auch in Eilvese kaum auf Augenhöhe agieren können.

Heute, 15:00 Uhr STK Eilvese STK Eilvese HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern 15:00 PUSH

---------------------------------------------

SV Ramlingen-Ehlershausen (7. Platz/10 Punkte) – TSV Mühlenfeld (13. Platz/6 Punkte) Ramlingen holte zuletzt einen Rückstand in Iraklis noch auf, zeigte aber auch Schwächen im ersten Durchgang. Mühlenfeld hingegen kommt mit Rückenwind nach dem 3:0-Erfolg gegen Ochtersum. Die Gastgeber gehen als Favorit ins Spiel, müssen aber auf die starke Mühlenfelder Offensive vorbereitet sein.

--------------------------------------------- 1. FC Wunstorf (10. Platz/7 Punkte) – TSV Godshorn (17. Platz/1 Punkt) Wunstorf verschenkte in Bavenstedt spät einen möglichen Auswärtssieg und muss nun gegen das Schlusslicht nachlegen. Godshorn holte zuletzt beim 4:4 gegen Eilvese immerhin den ersten Punkt und präsentierte sich überraschend torgefährlich. Dennoch sind die Rollen klar verteilt – der Gastgeber steht unter Siegzwang.

--------------------------------------------- SC Hemmingen-Westerfeld (1. Platz/16 Punkte) – SV Bruchhausen-Vilsen (14. Platz/3 Punkte) Der Tabellenführer agiert stabil und effizient, zuletzt auch mit der nötigen Geduld in Tündern. Bruchhausen-Vilsen kommt mit einer 0:4-Niederlage gegen Krähenwinkel und wird in Hemmingen kaum Entlastung finden. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

--------------------------------------------- SV Newroz Hildesheim (12. Platz/6 Punkte) – SSG Halvestorf-Herkendorf (5. Platz/10 Punkte) Newroz hatte spielfrei und kann frisch ins Heimspiel gehen, benötigt jedoch dringend Punkte, um nicht ins untere Drittel abzurutschen. Halvestorf kommt mit dem Selbstbewusstsein eines 6:1 gegen Barsinghausen – allen voran Torjäger Tegtmeyer zeigte sich in Galaform. Die Gäste dürften auch in Hildesheim das Spiel diktieren.

--------------------------------------------- TSV Barsinghausen (4. Platz/12 Punkte) – SV Iraklis Hellas Hannover (9. Platz/8 Punkte) Barsinghausen muss nach der krachenden Niederlage in Halvestorf eine Reaktion zeigen. Iraklis zeigte gegen Ramlingen eine starke erste Halbzeit, ließ danach jedoch nach. Vieles spricht für ein enges Duell zweier Teams mit hohem Anspruch, aber zuletzt wechselhafter Form.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Barsinghausen Barsinghause SV Iraklis Hellas Hannover Iraklis Hell 15:00 PUSH

--------------------------------------------- VfR Germania Ochtersum 1924 (16. Platz/3 Punkte) – SV Arminia Hannover (11. Platz/7 Punkte) Ochtersum verlor zuletzt deutlich in Mühlenfeld und bleibt in der Defensive anfällig. Arminia hingegen sammelte mit zwei Siegen in Serie wichtige Zähler und arbeitet sich langsam aus der Abstiegszone. Die Gäste sind leicht favorisiert, müssen aber wachsam bleiben.