Hemmingen übernimmt die Spitze – Eilvese verliert erstmals

– Foto: Horst Vogler

Am fünften Spieltag der Oberliga Niedersachsen mussten die ersten Favoriten Federn lassen: Eilvese kassierte gegen Bavenstedt die erste Niederlage, Wunstorf scheiterte zu Hause an Schlusslicht Arminia. Der SC Hemmingen-Westerfeld nutzt die Patzer und stürmt mit einem 6:2-Sieg gegen Godshorn an die Tabellenspitze. Im Tabellenkeller bleiben Godshorn und Ochtersum weiter ohne echte Perspektive.

1. FC Wunstorf (10. Platz/6 Punkte) – SV Arminia Hannover (12. Platz/4 Punkte) 0:1 Eine kaltschnäuzige Arminia Hannover nutzte einen frühen Foulelfmeter durch Nehme zur Führung und verteidigte anschließend mit großer Disziplin. Wunstorf war zwar feldüberlegen, blieb aber in der Offensive überraschend harmlos. Mit dem ersten Saisonsieg verschafft sich der Absteiger etwas Luft im Tabellenkeller.

1. FC Wunstorf – SV Arminia Hannover 0:1

1. FC Wunstorf: Marc Engelmann, Daniel Stojanov, Kris-Lennart Müller (33. Armin Pjetrovic), Riccardo Diaco (74. Bastian Gandyra), Zeki Dösemeci, Berkan-Ibrahim Cakir, Richard Mensah (82. Prince-Duah Yeboah), Rezzan Bilmez, Souley-Bright Kone (60. Kostiantyn Panin), Tugrancan Singin, Xelat Atalan - Trainer: Naim Gasmi

SV Arminia Hannover: Dominik Grimpe, Moritz Alten, Yannick Bahls, Justin Grete, Abdullah Jankir (23. Shin Akimoto) (91. Aleksejs Petrovs), Emin Sassi, Frank Emeka Munu, Anis Nehme, Dominik Karaca (65. Abdulmalik Abdul), Delchad Jankir, Aron Gebreslasie - Trainer: Henrik Larsen - Trainer: Philip Rietzke

Schiedsrichter: Patrick Herbach (Hannover)

Tore: 0:1 Anis Nehme (9. Foulelfmeter)

--------------------------------------------------- STK Eilvese (2. Platz/12 Punkte) – SV 1946 Bavenstedt (6. Platz/9 Punkte) 1:3 In einer kampfbetonten Partie zeigte Bavenstedt eine effiziente Vorstellung und fügte dem Tabellenführer die erste Niederlage zu. Büsing traf doppelt, ehe Saade für Eilvese verkürzte. Ein Kontertor von Wasl machte den Auswärtssieg perfekt und lässt Bavenstedt oben anklopfen.

STK Eilvese – SV 1946 Bavenstedt 1:3

STK Eilvese: Julian Wenzl, Ethan Hunter (62. Onur Capin), Tom Mehlberg, Nizat Mikayilli (62. Hussein Saade), Jared-Loic Kambamba Mubamba, Rodi Celik (46. Tim Meinhold), Ioannis Gkegkprifti (73. Daniel Degner), Erhan Yilmaz, Lukas Schorler, Murat Saglam, Mohamad Saade - Trainer: Daniel Degner - Trainer: Deniz Cicek - Trainer: Michael Elfert

SV 1946 Bavenstedt: Jan Arendt, Florian Sarstedt, Noah Sander, Louis Garbelmann, Tristan Heine, Luis Baule (88. Tristan Halstenberg), Sven Reimann, Noah Warneboldt (43. Till-Bastian Franzmann), Sandro-Jose Padial (90. Luca Zschoche), Mark Liroy Büsing (76. Aaron Wedekind), Max Wasl (86. Constantin Aue) - Trainer: Michael Jarzombek - Trainer: Ali Varol

Schiedsrichter: Nico Metzing

Tore: 0:1 Mark Liroy Büsing (45.+1), 0:2 Mark Liroy Büsing (58. Foulelfmeter), 1:2 Mohamad Saade (62.), 1:3 Max Wasl (81.) --------------------------------------------------- SV Ramlingen-Ehlershausen (7. Platz/9 Punkte) – SSG Halvestorf-Herkendorf (8. Platz/7 Punkte) 3:1 Halvestorf erwischte den besseren Start, doch Ramlingen konterte noch vor der Pause durch Tasky. Im zweiten Durchgang drehte die Heimelf auf und kam durch Kani und Schiewe zum verdienten Heimsieg. Ramlingen rückt durch den Dreier ins obere Tabellendrittel vor.

SV Ramlingen-Ehlershausen – SSG Halvestorf-Herkendorf 3:1

SV Ramlingen-Ehlershausen: Colin Jerome Stähler, Hannes Müller, Felix Dempwolf, Patrick Post, Hüseyin Yüksel (77. Kjell Hanke), Niklas Tasky, Utku Kani, Jan-Ove Edeling (79. Adriano Tarakaj), Maximilian König (67. Tim Beutnagel), Tim-Jonas Schiewe (67. Niclas Grund), Kebba Manneh (77. Maurice Kleinert) - Trainer: Philipp Rockahr - Trainer: Kai Ziesemer Glombik

SSG Halvestorf-Herkendorf: Tim Kallmeyer, Marco Elias (83. Luan Kelmendi), Josh Jürgens (64. Simon Eickhoff), Nils Bollwitte, Lukas Dönecke, Diar Adhurim Berisha (72. Christopher Katunda-Nakahosa), Ibrahim Olamilekan Adyemo (72. Myles Neumann), Ben Dubiel, Robin Tegtmeyer, Julian Maass (72. Felix Maedchen), Alexander Manka - Trainer: Artjom Grincenko - Trainer: Sören Peters

Schiedsrichter: Nikolas Wilckens

Tore: 0:1 Diar Adhurim Berisha (17.), 1:1 Niklas Tasky (25.), 2:1 Utku Kani (61.), 3:1 Tim-Jonas Schiewe (67.) --------------------------------------------------- SC Hemmingen-Westerfeld (1. Platz/13 Punkte) – TSV Godshorn (17. Platz/0 Punkte) 6:2 Godshorn ging zwar früh in Führung, wurde dann aber vom Offensivdrang der Hausherren überrollt. Besonders in der Schlussphase zeigte Hemmingen seine Durchschlagskraft und traf dreimal in den letzten zwanzig Minuten. Udovicic krönte seine Einwechslung mit zwei Treffern – Hemmingen ist nun alleiniger Tabellenführer.

SC Hemmingen-Westerfeld – TSV Godshorn 6:2

SC Hemmingen-Westerfeld: David Ndiaye, Ole Bentlage, Marlo Smak (57. Justin Hansow), Clemens Grage, Denis Rosnowski, Yannick Kranz, Bethel Mensah (57. Michael Gerlach), Niclas Tanner, Luca Joel Warnecke, Maksym Kurupko (57. Max Zimmermann) (82. Sean Jeske), Alexander Druzhynin (65. Adrian Udovicic) - Trainer: Tim-Hendrik Hoffmann

TSV Godshorn: Selmir Brkic, Srecko Rogovic, Samir Kasumovic, Nick-Luis Detsch (76. Aaron Müller-Matheis), Sven Patz, Flemming Tappenbeck (76. Lasse Hilgefort), Nana Abrokwah Sarpong (87. Dino Obucina), Almir Kasumovic, Nico Bahrs, Kirill Magidov (78. Niclas Stegmann), Strahinja Petrovic (87. Stanley Joshua) - Trainer: Guido Schustereit

Schiedsrichter: Nils-René Voigt (Hannover)

Tore: 0:1 Nico Bahrs (5.), 1:1 Yannick Kranz (32. Foulelfmeter), 2:1 Niclas Tanner (45.+2), 2:2 Nico Bahrs (48.), 3:2 Denis Rosnowski (69.), 4:2 Clemens Grage (75.), 5:2 Adrian Udovicic (79.), 6:2 Adrian Udovicic (89.) --------------------------------------------------- SV Newroz Hildesheim (11. Platz/6 Punkte) – SV Bruchhausen-Vilsen (13. Platz/3 Punkte) 2:1 Newroz dominierte weite Teile des Spiels, scheiterte jedoch mehrfach an der eigenen Chancenverwertung. Erst in der zweiten Halbzeit brachte Jermakowicz die Führung, Sesay erhöhte, ehe Kornau in der Nachspielzeit für Ergebniskosmetik sorgte. Bruchhausen ließ zuvor einen Elfmeter ungenutzt.

SV Newroz Hildesheim – SV Bruchhausen-Vilsen 2:1

SV Newroz Hildesheim: Antonio Brandt, Abdul Samed Oumaron, Erik Henschel, Luis Hein, Niclas Treu, Moritz Gollmer, Dominic-Dirk Wolter (60. Retwan Defli), Amadou Sesay, Jannis-Finn Kniepen (77. Lukas Hungier), Ibrahim Houban (66. Sebastian Emmert), Kamil Jermakowicz (82. Lucien Marcel Jimenez Tejeda) - Trainer: Adem Cabuk

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Dennis Böschen, Jost-Eike Behrens, Timo Beckedorf (66. Jakob Warnke), Jan-Christoph Kornau, Marvin Glander, Bjarne Meyer, Nick Brockmann, Manka Madun (82. Salam Garaf), Walid Garaf (72. Mathis Wohlers), Leo Wolf - Trainer: Torsten Klein

Schiedsrichter: Laurence Büchner - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Kamil Jermakowicz (54.), 2:0 Amadou Sesay (85.), 2:1 Jan-Christoph Kornau (90.+6)

Besondere Vorkommnisse: Walid Garaf (SV Bruchhausen-Vilsen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (57.). --------------------------------------------------- SV Iraklis Hellas Hannover (9. Platz/7 Punkte) – TSV Mühlenfeld (14. Platz/3 Punkte) 4:3 Ein spektakuläres Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten: Iraklis führte bereits mit 3:0, ließ Mühlenfeld aber zurück ins Spiel kommen. Die Gäste verkürzten auf 3:2, ehe Fakih den alten Abstand wiederherstellte. Ehrcke traf noch zum Anschluss, für mehr reichte es nicht.