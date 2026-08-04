Hemmingen scheitert nach großem Kampf im Elfmeterschießen

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SC Hemmingen-Westerfeld ist trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Gegen den Lüneburger SK Hansa unterlag die Mannschaft von Trainer Tim Hoffmann nach einem umkämpften Duell im Elfmeterschießen mit 3:5.

Dort behielt der LSK die besseren Nerven. Für Hemmingen trafen Yannick Kranz und Luc-Elias Fender, ehe Nico Hübner, Malte Meyer, Elmin Mekic und Bo Weishaupt die Gäste mit vier verwandelten Strafstößen zum Weiterkommen schossen.

Die Gäste gingen durch Tjark Dörr bereits in der 15. Minute in Führung und erwischten insgesamt den besseren Start. Zwar hatte Hemmingen über weite Strecken mehr Ballbesitz, doch gerade im ersten Durchgang fehlte es an Tempo und Zielstrebigkeit. Nach dem Seitenwechsel sorgte Bangin Bakir mit dem Ausgleich (54.) für neue Hoffnung. In der Folge übernahmen die Gastgeber zunehmend die Spielkontrolle, fanden gegen die kompakte Defensive des LSK jedoch nur selten den Weg zu klaren Torchancen. So musste schließlich das Elfmeterschießen entscheiden.

Trainer Tim Hoffmann zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: „Das Spiel war insgesamt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Seine Mannschaft habe zwar viel Ballbesitz gehabt, sei in der ersten Halbzeit aber „teils träge“ aufgetreten. „Wir haben nicht so richtig Tempo ins Spiel bekommen, sowohl im Pressing als auch im Spiel mit dem Ball.“

Nach seiner Einschätzung gehörten die ersten Minuten sowie die Phase unmittelbar vor und nach der Pause den Gästen. Dazwischen habe Hemmingen jedoch eine gute Druckphase gehabt: „Da haben wir es gut gemacht, sind dann auch besser ins Spiel gekommen.“ Insgesamt sei der erste Durchgang aber hinter den eigenen Erwartungen geblieben.

Mit dem Auftritt nach der Pause war Hoffmann deutlich zufriedener. „Da haben wir vor allem gegen den Ball etwas druckvoller agiert, hatten dadurch mehr den Ball in den eigenen Reihen.“ Seine Mannschaft habe das Spiel über weite Strecken bestimmt, allerdings habe das Entscheidende gefehlt: „Was uns einfach gefehlt hat, war das Herausspielen der Torchancen.“

Der Trainer lobte den Gegner ausdrücklich für dessen Defensivarbeit. Der LSK habe „sehr gut verteidigt, sehr kompakt gestanden“ und nach Ballgewinnen konsequent umgeschaltet. „Da ist uns gegen so einen kompakten Gegner nicht viel eingefallen.“

Trotz des Ausscheidens zog Hoffmann auch positive Erkenntnisse aus der Begegnung. „Wir müssen jetzt gucken, dass wir die guten Phasen, die wir im Spiel hatten, als Maßstab nehmen und uns daran weiterentwickeln. Die haben gezeigt, dass wir absolut mithalten können und dann auch spielerisch teils besser sein können.“

Den Unterschied habe letztlich die größere Routine der Gäste ausgemacht. „Uns hat einfach so ein bisschen die Cleverness, die Abgezocktheit gefehlt, die Lüneburg hatte. Die es mit wenig Aktionen sehr, sehr gut gemacht haben und damit auch wirklich verdient weitergekommen sind.“

SC Hemmingen-Westerfeld – Lüneburger Sport-Klub Hansa 3:5



Schiedsrichter: Felix Bickel (Vorsfelde)

Tore: 0:1 Tjark Dörr (15.), 1:1 Bangin Bakir (54.), 2:1 Yannick Kranz (121. i.E.), 3:1 Luc-Elias Fender (122. i.E.), 3:2 Nico Hübner (123. i.E.), 3:3 Malte Meyer (124. i.E.), 3:4 Elmin Mekic (125. i.E.), 3:5 Bo Weishaupt (126. i.E.)