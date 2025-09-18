Hemmingen droht zu enteilen – Verfolgerduelle im oberen Mittelfeld

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Die Tabelle beginnt sich zu strecken: Während Hemmingen souverän vornweg marschiert, treffen mit Ramlingen und Barsinghausen zwei aussichtsreiche Verfolger aufeinander. In der unteren Hälfte stehen besonders Godshorn und Tündern unter Zugzwang. Auch das Duell zwischen Mühlenfeld und Arminia birgt Brisanz.

HSC BW Schwalbe Tündern (16. Platz/3 Punkte) – 1. FC Wunstorf (8. Platz/10 Punkte) Tündern musste zuletzt ein deutliches 0:5 in Eilvese hinnehmen und bleibt mit nur einem Sieg weiter im Tabellenkeller. Wunstorf feierte mit vier Toren von Xelat Atalan einen klaren Heimerfolg gegen Godshorn und reist mit Rückenwind an. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, Tündern wird auf Kompaktheit setzen müssen.

TSV Godshorn (17. Platz/1 Punkt) – OSV Hannover (6. Platz/12 Punkte) Für den Aufsteiger aus Godshorn wird die Lage immer prekärer – auch beim 1:4 in Wunstorf blieb man chancenlos. OSV setzte sich knapp, aber verdient gegen Bavenstedt durch und festigte seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Mit einem weiteren Sieg könnten die Hannoveraner sogar in Schlagdistanz zur Spitzengruppe rücken.

--------------------------------------------- SV 1946 Bavenstedt (9. Platz/10 Punkte) – VfR Germania Ochtersum 1924 (15. Platz/3 Punkte) Bavenstedt verlor in Hannover knapp, zeigte aber über weite Strecken ein ordentliches Spiel. Ochtersum hielt gegen Arminia zunächst mit, brach aber im zweiten Durchgang wieder defensiv ein. Für die Gäste geht es vor allem darum, sich in der Abwehr zu stabilisieren – Bavenstedt ist in der Pflicht.

--------------------------------------------- SV Ramlingen-Ehlershausen (4. Platz/13 Punkte) – TSV Barsinghausen (5. Platz/13 Punkte) Beide Teams stehen punktgleich im oberen Tabellendrittel und könnten sich mit einem Sieg in die Verfolgerrolle hinter Hemmingen spielen. Ramlingen zeigte gegen Mühlenfeld eine konzentrierte Leistung, während Barsinghausen gegen Iraklis erst in der Schlussminute den Ausgleich hinnehmen musste. Es ist das Topspiel des Wochenendes – viel spricht für ein Duell auf Augenhöhe.

--------------------------------------------- TSV Mühlenfeld (13. Platz/6 Punkte) – SV Arminia Hannover (10. Platz/10 Punkte) Mühlenfeld unterlag in Ramlingen mit 1:3 und steckt weiter im unteren Drittel fest. Arminia hingegen feierte mit dem 3:1 in Ochtersum bereits den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Die Gäste scheinen in der Liga angekommen zu sein und wollen den positiven Trend fortsetzen.

--------------------------------------------- SV Bruchhausen-Vilsen (14. Platz/3 Punkte) – STK Eilvese (2. Platz/16 Punkte) Der Aufsteiger hielt in Hemmingen eine Halbzeit gut mit, konnte danach aber nicht mehr zulegen. Eilvese zerlegte Tündern in der Vorwoche und bestätigte seine Offensivstärke eindrucksvoll. Für Bruchhausen dürfte es gegen den formstarken Tabellenzweiten kaum etwas zu holen geben.

--------------------------------------------- SV Iraklis Hellas Hannover (11. Platz/9 Punkte) – SV Newroz Hildesheim (12. Platz/9 Punkte) Beide Teams stehen punktgleich im unteren Mittelfeld und könnten sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen. Iraklis zeigte in Barsinghausen große Moral beim späten Ausgleich, Newroz drehte sein Heimspiel gegen Halvestorf. Die Tagesform dürfte dieses ausgeglichene Duell entscheiden.

