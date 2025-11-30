HEMLEIN-SCHOCK!

Der ehemalige Profi, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Arminia Bielefeld und den SV Meppen auflief, erklärte seinen Rücktritt als Trainer, ein Schritt, der selbst für Insider völlig unerwartet kam.

Wie der SV Eintracht Nordhorn soeben auf seinen sozialen Kanälen mitteilt, kommt es zu einer überraschenden und einschneidenden Veränderung an der Seitenlinie: Christoph Hemlein verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung.

„Ich habe lange über diese Entscheidung nachgedacht und bin überzeugt, dass sie die richtige ist. In dieser Mannschaft steckt großes Potenzial, und ich bin sicher, dass sie weiterhin erfolgreich sein wird. Meine persönliche Zeit bei der Eintracht ist jedoch zu Ende.“

Der 34-Jährige hatte die Eintracht erst kürzlich erfolgreich zurück in die Landesliga geführt und galt als zentraler Baustein des sportlichen Aufschwungs. Umso größer ist nun die Bestürzung in der Vereinsführung.

„Wir sind nach wie vor schockiert“, heißt es aus Vorstand und sportlicher Leitung. „Christoph hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in die Landesliga zurückkehren konnten. Wir werden das Gespräch mit Christoph in den kommenden Tagen suchen. Für uns ist diese Entscheidung noch nicht endgültig.“

Wie es in den kommenden Tagen weitergeht, bleibt zunächst offen. Der Verein kündigte an, die Mitglieder und Fans zeitnah zu informieren, sobald eine endgültige Entscheidung feststeht.

Fest steht: Die plötzliche Trennung von Christoph Hemlein hinterlässt beim SV Eintracht Nordhorn Spuren - sportlich wie emotional.

