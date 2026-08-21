Hemelingen tritt im Pokal gegen Hannover 96 an

– Foto: Sven Leinfels

Die SV Hemelingen bereitet sich mit sichtlicher Zuversicht auf das ungleiche Pokalduell gegen Hannover 96 vor. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit den Werder-Profis verwiesen die beiden SVH-Trainer Günter und Feyhat Tuncel darauf, dass der Zweitligist in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gegen unterklassige Gegner gestrauchelt sei und zudem nach zwei Auftaktniederlagen selbst unter Druck stehe. Abteilungsleiter Sami Tuncel ergänzte, dass es dem Verein neben dem sportlichen Ergebnis auch darum gehe, sich als Gastgeber von seiner besten Seite zu zeigen.

Morgen, 15:30 Uhr SV Hemelingen Hemelingen Hannover 96 Hannover 96 15:30 live PUSH

Auch in der Mannschaft ist die Vorfreude längst spürbar, wie Kapitän Kerem Sahan berichtet: Bereits mit Beginn der Sommervorbereitung habe die Aussicht auf das Pokalspiel für zusätzlichen Ehrgeiz im Training gesorgt, zumal der verstärkte Kader den Konkurrenzkampf um einen Platz im Aufgebot verschärft habe. Anders als im Vorjahr beim 0:9 gegen den VfL Wolfsburg, als der SVH offensiv nach vorne spielte, soll diesmal die Defensive im Mittelpunkt stehen – notfalls auch mit konsequentem Klärungsfußball, wie Sahan augenzwinkernd andeutete. Der Kapitän rechnet zwar nicht mit einem nervösen Hannover, sollte lange kein Tor fallen, hält aber ein Offenhalten der Partie für den Schlüssel zu einer Überraschung.