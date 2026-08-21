Hemelingen tritt im Pokal gegen Hannover 96 an

Vor rund 12.000 Zuschauern im Weserstadion trifft die SV Hemelingen am Samstag um 15.30 Uhr im DFB-Pokal auf den Zweitligisten Hannover 96 – krasser Außenseiter, aber mit spürbarer Vorfreude im Team.
Die SV Hemelingen bereitet sich mit sichtlicher Zuversicht auf das ungleiche Pokalduell gegen Hannover 96 vor. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit den Werder-Profis verwiesen die beiden SVH-Trainer Günter und Feyhat Tuncel darauf, dass der Zweitligist in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gegen unterklassige Gegner gestrauchelt sei und zudem nach zwei Auftaktniederlagen selbst unter Druck stehe. Abteilungsleiter Sami Tuncel ergänzte, dass es dem Verein neben dem sportlichen Ergebnis auch darum gehe, sich als Gastgeber von seiner besten Seite zu zeigen.
Auch in der Mannschaft ist die Vorfreude längst spürbar, wie Kapitän Kerem Sahan berichtet: Bereits mit Beginn der Sommervorbereitung habe die Aussicht auf das Pokalspiel für zusätzlichen Ehrgeiz im Training gesorgt, zumal der verstärkte Kader den Konkurrenzkampf um einen Platz im Aufgebot verschärft habe. Anders als im Vorjahr beim 0:9 gegen den VfL Wolfsburg, als der SVH offensiv nach vorne spielte, soll diesmal die Defensive im Mittelpunkt stehen – notfalls auch mit konsequentem Klärungsfußball, wie Sahan augenzwinkernd andeutete. Der Kapitän rechnet zwar nicht mit einem nervösen Hannover, sollte lange kein Tor fallen, hält aber ein Offenhalten der Partie für den Schlüssel zu einer Überraschung.
Organisatorisch hat das Spiel bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt: Der reguläre Gästeblock mit rund 3.840 Plätzen war nach nur neun Minuten ausverkauft, sodass zusätzliche Kapazitäten für die Hannover-Anhänger geschaffen wurden. Rund die Hälfte der etwa 12.000 verkauften Tickets ging damit an Fans des Gegners, die in der Westtribüne untergebracht sind, während die Hemelingen-Anhänger auf der Nordgeraden Platz finden. Als besonderen Programmpunkt der Vorbereitung marschierte die Mannschaft am Donnerstagabend gemeinsam von der Sportanlage Union aus zu Fuß ins Weserstadion – ein Ritual, das vor allem den jüngeren Spielern die Nervosität nehmen soll.