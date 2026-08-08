Hemelingen lässt Brinkum keine Chance

– Foto: Steffi Rathje

Die SV Hemelingen hat beim Brinkumer SV einen deutlichen Auswärtserfolg eingefahren und die Partie bereits in der ersten Halbzeit entschieden. Am Ende stand ein ungefährdetes 4:0 für die Gäste.

Hemelingen erwischte den besseren Start und ging bereits in der 3. Minute durch Ledjon Fikaj in Führung. Brinkum fand danach keine Antwort auf den frühen Rückstand, Hemelingen blieb tonangebend und baute die Führung in der Folge weiter aus. In der 26. Minute erhöhte Jerome Albritton auf 0:2, ehe Emirhan Ciftci in der 31. Minute mit dem 0:3 nachlegte. Kurz vor der Pause setzte Onur Uzun in der 43. Minute den vierten Treffer, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging.

Die zweite Halbzeit verlief ohne weitere Tore. Hemelingen verwaltete den komfortablen Vorsprung, ohne den Ausbau des Ergebnisses forcieren zu müssen, während Brinkum keine nennenswerten Mittel fand, um noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Nach 92 Minuten pfiff der Schiedsrichter ab – Hemelingen nimmt die drei Punkte mit nach Hause.