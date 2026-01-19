Hemau: Wazlawik folgt im Sommer auf Hosse

Über den bevorstehenden Trainerwechsel wurde die Mannschaft letzten Freitag in Kenntnis gesetzt. Der scheidende Alexander Hosse erklärt: „Dass ich aufhöre, ist eine private und berufliche Entscheidung und hat überhaupt nichts mit dem Sportlichen zu tun. Die Verantwortlichen hätten gern mit mir verlängert. Sportlich haben wir vor allem zum Jahresende bewiesen, dass wir Kreisliga-tauglich sind. Zuvor hatten wir viele Unentschieden und auch einiges an Pech. Wir haben uns mit einer reifen Leistung gegen Oberndorf/Matting in die Winterpause verabschiedet. Die Jungs sind echt gute Fußballer und lernwillig. Wazl kann eine gute Mannschaft übernehmen; die Spieler passen zu ihm.“



Der Pfraundorfer blickt schon jetzt auf eine „aufregende und super Zeit“ beim TV Hemau zurück, von dem er sich natürlich mit dem Klassenerhalt verabschieden will. Als Tabellenelfter stecken Hölzl, Langbein & Co. mitten im Abstiegskampf der Kreisliga 2. Lob gibt's von Hosse auch für seinen Co-Trainer Martin Schuster, welcher seine Tätigkeit nächste Saison weiter ausüben wird: „Was Martin in Hemau leistet ist phänomenal. Er lebt den Verein.“ Und wie geht es mit Hosse selbst weiter? „Ich war nun zwölf Jahre durchgehend Trainer und habe für mich entschieden, ein halbes Jahr oder Jahr Pause einzulegen. Es ist auch mal schön, sich am Sonntag oder unter der Woche nicht 'abhetzen' zu müssen. Wenn es zeitlich hinhaut, werde ich weiterhin alle Spiele des TVH anschauen. Früher oder später möchte ich wieder als Trainer arbeiten.“



Nachfolger Urban Wazlawik bringt nicht nur höherklassige Erfahrung als Spieler mit, sondern durch seine Engagements in Steinsberg, Pirkensee-Ponholz, Zeitlarn und Willenhofen auch schon einiges an Trainererfahrung. Der Wahl-Hemauer kickte bereits in der Saison 2024/25 für den TVH, wird in wenigen Monaten in anderer Rolle zurückkehren. Dass er Mannschaft und Umfeld bereits kennt, war für ihn das Hauptkriterium für die Zusage: „Ein Jahr habe ich hier schon alles miterlebt und kenne das Umfeld sowie die Jungs schon sehr gut. Zudem ist der Vorstand der Trainer meines Sohns. Alex Hosse leistet eine tolle Arbeit und hinterlässt ein super Fundament. Trotz anderer Angebote wollte ich daher den Step nach Hemau machen“, erklärt Wazlawik, der den Verantwortlichen auch im Falle des Abstiegs fest zugesagt hat. Bis Mai liege sein voller Fokus jedoch auf dem Engagement in Willenhofen. „Dort wollen wir einen schönen Abschied haben.“