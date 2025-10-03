Hemau kann nur überraschen – Krisenduell in Beratzhausen

Rein ins letzte Spielwochenende der Hinrunde! Alle sieben Partien gehen erst am Sonntag über die Bühne. Auf den bereits zum „Herbstmeister“ gekürten TV Riedenburg wartet eine Bewährungsprobe. Es geht zum starken Aufsteiger nach Hohenschambach. Riedenburgs erster Verfolger TSV Dietfurt ist daheim gegen den noch immer sieglosen TV Hemau klarer Favorit. Zündet die beste Offensive der Liga auch diesmal? Im unteren Segment der Tabelle kommt es unterdessen zum Duell der beiden kriselnden Teams TSV Beratzhausen und SG Peising/Bad Abbach II.



Die inoffizielle Herbstmeisterschaft bereits im Sack, möchte der TV Riedenburg (1., 30) eine phänomenale Hinrunde nun mit dem zehnten Saisonsieg abschließen. Allerdings ist die Aufgabe beim starken Aufsteiger SG Hohenschambach (6., 19) ganz sicher nicht im Vorbeigehen zu lösen. Zumal die SGH mit der Empfehlung des jüngsten Derbysieges gegen Hemau ins Spiel geht.







Aufgrund einer Spielabsage hat der SC Sinzing (11., 9) letztes Wochenende den Sieg gegen Peising nicht „vergolden“ können. Klappt's quasi im zweiten Anlauf? Mit der DJK Eichlberg (8., 16) kommt ein Team, das aktuell seine Form zu suchen scheint. Vier der letzten fünf Spiele wurden verloren. Ergo täte der Fuchs-Truppe mal wieder ein Erfolgserlebnis gut.







Schließt der ASV Undorf (14., 6) die erste Saisonhälfte als Tabellenletzter ab? Das wird sich am Sonntag zeigen, wenn die SG Oberndorf/Matting (5., 20) am Jahnweg aufkreuzt. Schon anhand der Tabellenkonstellation gelten die Gäste als Favorit. Nichtsdestotrotz will die junge Undorfer Mannschaft vor heimischem Publikum unbedingt was tun fürs spärlich gefüllte Punktekonto.





Von den vier Aufsteigern hat der TSV Großberg (4., 21) bislang am stärksten performt. Ein direkter Wiederabstieg scheint schon zum jetzigen Zeitpunkt kaum mehr vorstellbar zu sein. Zum Hinrunden-Abschluss müssen sich die Bergler Buam mit dem SV Lupburg (9., 12) auseinandersetzen. Die Grünweißen verpassten zuletzt gegen Beratzhausen den Befreiungsschlag, wollen Verpasstes nachholen.







Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung musste sich der TSV Beratzhausen (12., 9) in Lupburg mit einem Punkt begnügen. Trotz dessen kann auf die gezeigte Darbietung aufgebaut werden. Es wartet das ultra-wichtigte Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SG Peising/Bad Abbach II (10., 11). Die Mannen von Trainer Willi Petz stehen ebenfalls unter Zugzwang, sie forcieren nach vier Niederlagen am Stück die Trendwende.





13 Punkte aus den letzten fünf Partien: Der FSV Steinsberg (3., 22) hat sich zur Mannschaft der Stunde aufgeschwungen. Platz drei ist eine schöne Momentaufnahme, keine Frage. Doch es soll nachgelegt werden. Auf der anderen Seite heißt das: Auf die zuletzt wegen einer Absage spielfreie SG Painten (7., 18) wartet eine richtig schwere Auswärtsaufgabe. Da ist volle Konzentration gefragt.





Mit 44 Toren stellt der TSV Dietfurt (2., 25) die mit Abstand beste Offensive der Liga. Felix Stark und Elias Teßmer haben jeweils schon neunmal getroffen. Ihre aktuelle Formstärke will die Pfeifer-Formation auch daheim gegen den TV Hemau (13., 7) wieder unter Beweis stellen. Die Gäste warten ihrerseits noch immer auf den ersten Saisonsieg (0/7/5). Bleibt das auch nach Abschluss der Hinserie so? Im Altmühltal kann der TVH im Grunde nur überraschen...