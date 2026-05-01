Hemau im Derby unter Mega-Druck – Behält Steinsberg die Nerven? 25. Spieltag: Fernduell um Platz zwei: Dobler-Elf und Großberg genießen Heimrecht +++ Undorf muss zum Meister +++ Remis in Beratzhausen reicht Lupburg zum Klassenerhalt von Florian Würthele · Heute, 16:18 Uhr · 0 Leser

Tütet der SV Lupburg den Klassenerhalt ein? – Foto: Felix Schmautz

Einzig die Meisterfrage ist bereits geklärt in der Kreisliga 2. Alle weiteren Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg fallen erst an den letzten zwei Spieltagen. Das Ringen um Relegationsplatz zwei ist mittlerweile ein Zweikampf. Heiß her geht es im Abstiegskampf, in den immer noch sechs Mannschaften involviert sind. Trennt sich am 25. Spieltag jetzt die Spreu vom Weizen?

Der TSV Dietfurt hat sich mittlerweile aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Bleiben noch der FSV Steinsberg (48 Punkte) und der TSV Großberg (46) übrig. Sie machen Platz zwei unter sich aus. Klar ist: Die Bergler Buam haben es nicht in der eigenen Hand und müssen auf einen Ausrutscher des Kontrahenten hoffen. Beide Teams absolvieren am Sonntag ihr letztes Heimspiel der Saison. Im Fernduell empfängt der FSV die abstiegsbedrohte SG Peising/Bad Abbach II – eine machbar erscheinende Aufgabe. Zeitgleich bekommt es Großberg mit der SG Oberndorf/Matting zu tun, für die es seit Längerem um nichts mehr geht.



Weiter unten im Tableau kann der SV Lupburg (9., 26) am Sonntag aus eigener Kraft den Ligaerhalt schaffen. Schon ein Unentschieden beim direkten Konkurrenten TSV Beratzhausen (10., 23) würde den rechnerischen Klassenerhalt bedeuten. Das liegt daran, dass der TSV am letzten Spieltag auf die SG Peising (22) trifft. Eine solche Ausgangsposition wie Lupburg kann man sich in Undorf nur wünschen. Der ASV (22) blieb zuletzt dreimal ohne Punktgewinn und Torerfolg. Klappt es hintenraus mit dem Turnaround? Zu Gast beim Meister TV Riedenburg hängen die Trauben allerdings hoch für die Mühlberger-Elf. Richtung Direktabstieg taumelt der TV Hemau (16). Will sich der Tabellenletzte noch in die Relegation retten, müssen im prestigeträchtigen Lokalderby gegen die SG Hohenschambach Punkte her.





Aktuell Vorletzter ist der SC Sinzing (18), der den Rangfünften SG Painten zu Gast hat. Derzeit machen Gerüchte die Runde, wonach der Sportclub zur Saison 26/27 freiwillig in die Kreisklasse zurückgehen möchte. Das würde die sichere Relegation für Hemau nach sich ziehen. Offiziell und spruchreif ist das aber nicht. Eine Verzichtserklärung müsste vor dem vorletzten Spieltag, sprich vor Sonntag, beim Verband vorliegen.











Die Partien des 25. Spieltags im Überblick





So., 03.05.2026, 14:00 Uhr SC Sinzing SC Sinzing SG Painten SG Painten 14:00 PUSH

















So., 03.05.2026, 15:15 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen SV Lupburg SV Lupburg 15:15 PUSH







