Großberg (in blau) dominierte das Match in Sinzing. – Foto: Felix Schmautz

Hemau bleibt Remiskönig – Sinzing geht daheim baden Riedenburg gewinnt Volksfest-Heimspiel gegen Painten +++ Ungefährdeter Heimsieg gegen Undorf: Dietfurt verteidigt Platz 1 +++ Eichlberg packt Peising

Die Top-Teams der Kreisliga 2 gaben sich am siebten Spieltag keine Blöße. Erfolgreich die Tabellenführung verteidigt hat der TSV Dietfurt. Die Elf von Coach Matthias Pfeifer fuhr gegen Schlusslicht Undorf einen lockeren 4:1-Pflichtsieg ein. Den Dietfurtern hängt weiterhin der TV Riedenburg am Rockzipfel. Dieser entschied das Topspiel gegen Painten knapp mit 1:0 für sich.



Bereits das sechste Remis im siebten Spiel produzierte derweil der TV Hemau. Der Wiederaufsteiger war nah dran am ersten Saisonsieg, ehe Lupburg in der 90. Minute doch noch zum Ausgleich kam. Für einen anderen Aufsteiger ließ es besser: Der TSV Großberg zeichnete für den höchsten Sieg des Spieltags verantwortlich, fügte dem weiter sieglosen SC Sinzing eine 5:1-Heimklatsche zu.



Geglückter Volksfestsamstag für den TV! Abermals stellten die Riedenburger ihren Nimbus als stabilste Defensive der Liga unter Beweis. Erst drei Gegentore setzte es in dieser Spielzeit. Die starke Paintener Offensive biss sich vergebens die Zähne aus. Auf der Gegenseite erzielte Raphael Müller nach einer Bader-Vorlage (37.) das Tor des Tages in diesem Topspiel.







Auch in der Höhe verdient setzten sich die Bergler Buam in Sinzing durch. Sie waren in allen Belangen überlegen. Der Tabellenvorletzte ging zwar zunächst in Führung, kassierte aber rasch den Ausgleich – und ging am Ende baden. Schon die erste Halbzeit dominierte Großberg und in der zweiten machte man dann auch die Tore. Während sich der Aufsteiger auf Platz 4 vorspielt, wartet der SC weiter auf den ersten Saisonsieg.







Dieses Unentschieden war unterm Strich leistungsgerecht. Beide Mannschaften kamen zu Tormöglichkeiten, doch es haperte an der Chancenverwertung. Hohenschambach bewies Moral und schaffte in der 90 Minute noch den Ausgleich. Kurz vor Schluss sah SGH-Trainer Lucas Dinauer die Gelb-Rote Karte.







Es wird immer bitterer für den TV Hemau: Der Aufsteiger ist weiter sieglos, hat jetzt sechs von sieben Spielen unentschieden gespielt. Am Sonntag stand die Hosse-Elf ganz dicht vorm ersten Saisondreier. Doch die Gäste aus Lupburg stellten in der letzten Minute der Regelspielzeit auf 1:1 und konnten so zumindest ein Remis retten. Tabellarisch hilft der Punkt beiden Teams nicht so recht weiter.







Mit zwei Toren in der ersten halben Stunde stellte Eichlberg früh die Weichen auf Heimsieg. Darauf sollte die Gastmannschaft keine passende Antwort mehr finden. Es war ein vollauf verdienter Erfolg der DJK, die das Spiel und den Gegner im Griff hatten.







Einiges geboten war in Steinsberg. Auf beiden Seiten gab es einige Torraumszenen. Zudem sah die intensiv geführte Partie viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Steinsberg führte früh, doch Beratzhausen konnte das Spiel noch vor der Pause drehen. Das letzte Wort gebührte wiederum dem Gastgeber, der zehn Minuten vor Schluss auf 2:2 stellte. Eine gerechte Punkteteilung.



