Helstorf zerlegt Bückeburg zum Saisonabschluss

– Foto: Sascha Drenth

Mit einem beeindruckenden 5:1-Auswärtssieg beim VfL Bückeburg hat der SV Germania Helstorf seine erste Saison in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 beendet. Die Mannschaft von Matthias Maszke nutzte die Räume, die sich durch das hohe Pressing der Gastgeber ergaben, konsequent aus und feierte einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg.

„Unser Konzept ist dort voll aufgegangen“, sagte Matthias Maszke nach der Partie. „Wir wollten bei Ballbesitz wieder geduldig spielen und auf den richtigen Moment für das Abspiel warten. Wir wussten, dass Bückeburg uns hoch pressen würde. Das haben sie auch gemacht. Wir konnten das aber jedes Mal gut verteidigen und gut überspielen.“

Bereits früh stellte Helstorf die Weichen auf Sieg. Nico Kiedrowski brachte die Gäste in der 7. Minute in Führung, ehe Jannis Neugebauer (30.) und Leon Koch (32.) innerhalb weniger Minuten auf 3:0 erhöhten. Noch vor der Pause schnürte Kiedrowski mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack und sorgte für eine komfortable 4:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Alexander Bremer zwar auf 1:4 (60.), doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Frederik Wiese stellte in der 68. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte den 5:1-Endstand.

Maszke sah den Schlüssel zum Erfolg im mutigen Auftreten der Gastgeber: „Dadurch, dass sie alles nach vorne geworfen haben, waren sie hinten offen wie ein Scheunentor. Das haben wir dann mit fünf Toren bestraft.“ Gleichzeitig betonte er, dass das Ergebnis sogar noch deutlicher hätte ausfallen können: „Bückeburg hatte zwar auch zwei oder drei hochkarätige Chancen, aber wir haben ebenfalls noch drei oder vier gute Möglichkeiten vergeben. Das Spiel hätte auch 10:3 für uns ausgehen können.“

Besonders zufrieden zeigte sich der Trainer mit der Haltung seiner Mannschaft. „Mich hat besonders gefreut, dass die Mannschaft wieder sehr diszipliniert gespielt hat, nicht überheblich geworden ist und auch das letzte Punktspiel noch einmal richtig ernst genommen hat“, sagte Maszke.

Der starke Saisonabschluss sorgt dafür, dass der Aufsteiger die Spielzeit mit 41 Punkten als bester Neuling der Liga beendet. „Jetzt stehen wir als bester Aufsteiger auf Platz acht, haben die 40-Punkte-Marke überschritten und stellen eine der besten Defensiven der Liga“, bilanzierte Maszke. „Mit unserer ersten Saison in der Bezirksliga sind wir deshalb am Ende sehr zufrieden.“

VfL Bückeburg – SV Germania Helstorf 1:5

VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Maurice Matz (53. Marlo Niemann), Bennet Blaume, Kieron Pöhler (78. Moritz Dierks), Dominik Weiß, Bjarne-Niels Struckmeier, Noah-Mattis Bartke (46. Nico Butenop), Christian Paul Schwier (83. Florian John), Alexander Bremer, Jamie Hese (53. Joost Picker) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

SV Germania Helstorf: Kai-Jan Machulla, Sascha Bremer (69. Laurits Wiese), Jonas Helberg (89. Max Rudorf), Mika Pich (54. Frederik Wiese), Nils Bruns, Nico Kiedrowski, Elias Koch (75. Thorben Neugebauer), Jannis Neugebauer, Leon Koch (46. Jonathan Alisch), Arne Schneekönig, Lukas Bertram - Trainer: Matthias Maszke

Schiedsrichter: Raffael Elfers

Tore: 0:1 Nico Kiedrowski (7.), 0:2 Jannis Neugebauer (30.), 0:3 Leon Koch (32.), 0:4 Nico Kiedrowski (40.), 1:4 Alexander Bremer (60.), 1:5 Frederik Wiese (68.)