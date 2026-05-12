Helstorf will nächsten Schritt machen

– Foto: Volkhard Patten

Der SV Germania Helstorf tritt am Mittwochabend beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke an und möchte den Schwung aus dem überzeugenden 4:1-Erfolg beim SV Esperke 1929 mitnehmen. Durch den Auswärtssieg im Aufsteigerduell verbesserte sich Helstorf auf Rang neun und hat sich bei noch wenigen ausstehenden Spielen endgültig aus dem unteren Tabellenbereich gelöst.

Mit 35 Punkten liegt die Mannschaft komfortabel vor der Abstiegszone und kann den Saisonendspurt ohne akuten Druck angehen. Der deutliche Erfolg in Esperke zeigte zudem, dass Helstorf offensiv zunehmend effizienter auftritt. Besonders die vier Treffer nach zwischenzeitlichem Rückstand unterstrichen die stabile Form der Gäste.

Ganz anders verlief der vergangene Spieltag für den SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Die Mannschaft unterlag Tabellenführer VfR Evesen deutlich mit 0:7 und wartet damit weiter auf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 29 Zählern beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz lediglich vier Punkte.