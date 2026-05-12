 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Helstorf will nächsten Schritt machen

Nach dem Derby-Sieg in Esperke reist der SV Germania Helstorf mit Rückenwind nach Steimbke

von red · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

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BZL Hannover St. 1
Germ. Helsto
SV B-E Steim

Der SV Germania Helstorf tritt am Mittwochabend beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke an und möchte den Schwung aus dem überzeugenden 4:1-Erfolg beim SV Esperke 1929 mitnehmen. Durch den Auswärtssieg im Aufsteigerduell verbesserte sich Helstorf auf Rang neun und hat sich bei noch wenigen ausstehenden Spielen endgültig aus dem unteren Tabellenbereich gelöst.

Mit 35 Punkten liegt die Mannschaft komfortabel vor der Abstiegszone und kann den Saisonendspurt ohne akuten Druck angehen. Der deutliche Erfolg in Esperke zeigte zudem, dass Helstorf offensiv zunehmend effizienter auftritt. Besonders die vier Treffer nach zwischenzeitlichem Rückstand unterstrichen die stabile Form der Gäste.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Brigitta-Elwerath Steimbke
SV Brigitta-Elwerath SteimbkeSV B-E Steim
SV Germania Helstorf
SV Germania HelstorfGerm. Helsto
19:30

Ganz anders verlief der vergangene Spieltag für den SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Die Mannschaft unterlag Tabellenführer VfR Evesen deutlich mit 0:7 und wartet damit weiter auf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 29 Zählern beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz lediglich vier Punkte.

Für beide Teams geht es damit um unterschiedliche Ziele: Helstorf kann seine starke Rückrunde weiter bestätigen und sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen, während Steimbke den Abstand zur Abstiegszone vergrößern möchte.