Helstorf scheitert an Chancenverwertung und Eigenfehlern

Der SV Germania Helstorf hat im Heimspiel gegen den SV Heiligenfelde eine bittere 0:2-Niederlage kassiert. Nach einem dominanten Beginn brachte ein individueller Fehler und eine anschließende Rote Karte kurz vor der Halbzeit die Mannschaft von Trainer Matthias Maszke aus dem Tritt. „Wenn man vorne die Dinger nicht macht, dann bekommt man sie hinten rein“, bilanzierte Maszke nüchtern. „Das ist die Weisheit des Spieltages für uns.“

Helstorf begann stark, setzte die Gäste in den ersten 20 Minuten permanent unter Druck und erspielte sich mehrere hundertprozentige Chancen. „Da müssen wir einfach das Tor machen“, ärgerte sich Maszke. „Wir hatten drei glasklare Möglichkeiten, und wenn da das 1:0 fällt, läuft das Spiel in eine ganz andere Richtung.“ Stattdessen verfiel seine Mannschaft nach der Anfangsphase zunehmend in Hektik. „Wir haben angefangen, die Basics zu vernachlässigen, wollten es mit der Brechstange erzwingen. Dann wird’s schwer“, so der Trainer.

Kurz vor der Pause folgte der Knackpunkt: Ein Fehlpass im Aufbauspiel leitete die entscheidende Szene ein. „Ein Querpass im Zentrum war viel zu riskant“, erklärte Maszke. „Dann läuft unser Innenverteidiger dem Stürmer in die Hacken – das ist kein böses Foul, einfach ein unglücklicher Ablauf.“ Der Schiedsrichter zeigte Rot, weil der Helstorfer der letzte Mann war. „Das war natürlich ein Schock für uns, mit dieser Hiobsbotschaft in die Kabine zu gehen.“

In Unterzahl stellte Maszke auf ein 4-4-1-System um. Doch schon kurz nach Wiederanpfiff fiel das 0:1. „Da waren wir noch nicht richtig sortiert“, sagte der Trainer. „Danach haben wir alles versucht, mit zehn Mann nochmal nach vorne gespielt. Die Jungs haben alles rausgehauen.“ Helstorf kam noch zu Chancen, blieb aber im Abschluss erneut glücklos. „Der letzte Pass kam einfach nicht an, das zieht sich durch unser Spiel.“

Besser machte es der Gegner: In der 82. Minute entschied ein direkt verwandelter Freistoß die Partie. „Das war ein sehenswerter Treffer, da kann man nur gratulieren“, gab Maszke zu.

Trotz der Niederlage wollte der Helstorfer Trainer seiner Mannschaft den Einsatz nicht absprechen. „Die Jungs haben leidenschaftlich und fair gespielt. Da war kein Frust, keine Hektik – das war ein ehrliches Fußballspiel“, sagte er. Auch dem Schiedsrichtergespann um Lars Dierksen bescheinigte er eine „souveräne und unaufgeregte Leistung“.

Mit der Niederlage bleibt Helstorf bei 16 Punkten und rutscht auf Rang zehn der Tabelle ab. „Das ist natürlich bitter, vor allem nach den letzten Spielen, wo wir gut im Rhythmus waren“, meinte Maszke. „Aber wir müssen die Chancen besser nutzen – sonst wird’s schwer, in dieser Liga Punkte zu holen.“