Helstorf dreht Derby in Esperke 4:1 beim SV Esperke 1929 – „Es war ein verdienter und ungefährdeter Sieg.“ von red · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Germania Helstorf hat das Aufsteigerduell beim SV Esperke 1929 nach Rückstand deutlich mit 4:1 gewonnen und sich damit endgültig aller Sorgen um den Relegationsplatz entledigt. Vor „gut 600, vielleicht sogar 650 Zuschauern“ erlebten beide Mannschaften laut Helstorfs Trainer Matthias Maszke „ein spannendes Spiel mit einer tollen Atmosphäre“.

Lange Zeit blieb die Partie torlos. Helstorf stand defensiv stabil und kam selbst zu ersten Möglichkeiten. „Bis dahin standen wir defensiv sehr stabil und hatten selbst durch Leon Koch und Frederik Wiese schon gute Möglichkeiten zur Führung“, sagte Maszke. Dennoch ging zunächst Esperke in Führung: Regionalliga-Schiedsrichter Felix Mutz entschied nach einem Handspiel auf Elfmeter, den Marcel Baller in der 40. Minute sicher verwandelte. „Marcel Baller verwandelte diesen sehr souverän oben in den Winkel, da war nichts zu halten“, schilderte Maszke. Die Antwort der Gäste folgte unmittelbar nach der Pause. „Nach Wiederanpfiff hat es dann nur zwei Minuten gedauert, bis Moritz Blanke nach einer Flanke von Niko Kydrowski per Kopf zum 1:1 ausgeglichen hat“, sagte der Helstorfer Trainer über den schnellen Ausgleich durch Moritz Blanke.