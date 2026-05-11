Helstorf dreht Derby in Esperke

Der SV Germania Helstorf hat das Aufsteigerduell beim SV Esperke 1929 nach Rückstand deutlich mit 4:1 gewonnen und sich damit endgültig aller Sorgen um den Relegationsplatz entledigt. Vor „gut 600, vielleicht sogar 650 Zuschauern“ erlebten beide Mannschaften laut Helstorfs Trainer Matthias Maszke „ein spannendes Spiel mit einer tollen Atmosphäre“.
Lange Zeit blieb die Partie torlos. Helstorf stand defensiv stabil und kam selbst zu ersten Möglichkeiten. „Bis dahin standen wir defensiv sehr stabil und hatten selbst durch Leon Koch und Frederik Wiese schon gute Möglichkeiten zur Führung“, sagte Maszke. Dennoch ging zunächst Esperke in Führung: Regionalliga-Schiedsrichter Felix Mutz entschied nach einem Handspiel auf Elfmeter, den Marcel Baller in der 40. Minute sicher verwandelte. „Marcel Baller verwandelte diesen sehr souverän oben in den Winkel, da war nichts zu halten“, schilderte Maszke.
Die Antwort der Gäste folgte unmittelbar nach der Pause. „Nach Wiederanpfiff hat es dann nur zwei Minuten gedauert, bis Moritz Blanke nach einer Flanke von Niko Kydrowski per Kopf zum 1:1 ausgeglichen hat“, sagte der Helstorfer Trainer über den schnellen Ausgleich durch Moritz Blanke.
In der zweiten Halbzeit übernahm Helstorf zunehmend die Kontrolle. „Wir haben dann einige taktische Anpassungen vorgenommen, die sehr gut funktioniert haben“, erklärte Maszke. Das zeigte sich wenig später erneut bei Blanke, der nach einem langen Ball von Max Rudorf zum 2:1 einköpfte und seinen Doppelpack schnürte.
Mit dem dritten Treffer stellte Helstorf endgültig die Weichen auf Sieg. Nachdem Leon Koch im Strafraum nur durch ein Foul des Torwarts gestoppt werden konnte, verwandelte Nico Kiedrowski den fälligen Elfmeter zum 3:1 (59.). Nur sieben Minuten später traf Kiedrowski nach „einem schönen Doppelpass mit Moritz Blanke im Strafraum“ zum 4:1.
Für den SV Germania Helstorf bedeutete der Erfolg nicht nur drei Punkte, sondern auch Planungssicherheit im Saisonendspurt. „Natürlich ist auch eine große Erleichterung dabei, weil durch die Niederlage von Drakenburg am Sonntag für uns alle Sorgen um den Relegationsplatz erledigt sind“, sagte Maszke. Mit nun 35 Punkten rangiert Helstorf nach dem 27. Spieltag auf Platz neun der Bezirksliga Hannover Staffel 1.
SV Esperke 1929 – SV Germania Helstorf 1:4
SV Esperke 1929: Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Andre Becker, Luca-Morice Dierks, Joos Hasenpusch, Jan-Philipp Heißmeyer (73. Jan Ridder), Tobias Joerges, Lukas Lohmann (85. Maximilian Vogeler), Nils Pinkel, Timo Stichnoth (73. Florian Magers), Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke
SV Germania Helstorf: Kai-Jan Machulla, Max Rudorf, Mika Pich, Frederik Wiese (87. Jonathan Alisch), Nils Bruns (69. Tobias Schild), Max Gerns, Nico Kiedrowski (75. Hajo Al Mahshoush), Jannis Neugebauer, Leon Koch (73. Arne Schneekönig), Lukas Bertram, Moritz Blanke (77. Dominik Kluttig) - Trainer: Matthias Maszke
Schiedsrichter: Felix Mutz (Hannover)
Tore: 1:0 Marcel Baller (40.), 1:1 Moritz Blanke (42.), 1:2 Moritz Blanke (49.), 1:3 Nico Kiedrowski (59.), 1:4 Nico Kiedrowski (66.)