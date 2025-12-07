Helpenstein verpasst Dreier gegen Kurdistan

Der SV Helpenstein und der SV Kurdistan Düren sind am Sonntagnachmittag beide nicht mit leeren Händen nach Hause gegangen. Beim Abpfiff freuten sich beide Mannschaften eher verhalten über den Punkt nach dem 2:2 in der Fußball-Landesliga.

Helpensteins Coach Dominik Hahn sah das Chancenplus, gerade aufgrund der ersten Halbzeit, bei seiner Mannschaft. Auf der anderen Seite jubelte Siyar Tan an der Seitenlinie für Kurdistan Düren über den vermeintlichen Siegtreffer. Der Schuss von Luca Flatten schlug aber nicht im Tor ein, sondern ging ans Außennetz.

Tore gab es in Abschnitt eins für kein Team zu feiern. Dabei wären genügend Gelegenheiten dagewesen. Nach einem Eckstoß rauschte Helpensteins Colin Ryssen am Ball vorbei. Hope Edwyn Bate hatte für die Hausherren ebenfalls eine Großchance. Kurdistans Keeper Niyar Goraya konnte aber mit der Hand im letzten Moment noch parieren. Die Dürener wiederum ließen eine gute Gelegenheit aus dem Halbfeld aus.