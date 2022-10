Helpenstein verliert Abwehrschlacht Landesliga: Im Derby gegen Union Schafhausen zeigt sich der SV Helpenstein auf Augenhöhe, unterliegt aber durch ein Freistoßtor mit 0:1. Trainer André Lehnen spricht von einem „0:0-Spiel“.

Wie es bei solchen Spielen häufig so ist, brachte ein Standard im Endeffekt die Entscheidung. Aus ungefähr 25 Metern Entfernung nutzte Mittelfeldmann Henkens in der 77. Minute den Überraschungseffekt: Helpenstein-Schlussmann Torben Fritzsche rechnete mit einer Hereingabe, Henkens brachte den Ball per Freistoß aber direkt auf das Tor – und sorgte so für den entscheidenden Treffer. „Torben Fritzsche hat nachher direkt gesagt, dass das Tor auf seine Kappe geht und hat sich bei der Mannschaft entschuldigt“, sagte Lehnen.

In der Schlussviertelstunde warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne. Aber weder Dominik Hahn per Kopf (83.) noch Robin Langer per direktem Freistoß (89.) schafften es, den Ball im Tor unterzubringen. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam Helpenstein noch ein letztes Mal nach vorne: Yannick Schenesse zog aus 17 Metern ab, aber Union-Torwart Carlo Claßen parierte stark und hielt so den Sieg fest.

„Es ist enttäuschend, weil wir den Punkt verdient gehabt hätten. Wir waren mit Schafhausen auf Augenhöhe – im Vergleich zum Pokalspiel sieht man: Wir kommen immer näher. Es ging heiß her, deswegen freuen wir uns auf das Rückspiel“, sagte Lehnen und fügte an: „Ich musste die Jungs nachher in der Kabine aufrichten. Wir haben alles reingehauen, viele Zweikämpfe geführt. Aber so ist das eben im Fußball.“

Am kommenden Sonntag geht es für den SV gegen Absteiger SV Breinig weiter.