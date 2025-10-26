Dominik Hahn, Trainer des SV Helpenstein. – Foto: SV Helpenstein

Helpenstein verdient sich einen Punktgewinn Fußball-Landesliga: SV Helpenstein trennt sich 2:2 vom SC Fliesteden.

Der SV Helpenstein teilte sich vor heimischer Kulisse beim 2:2 mit dem SC Fliesteden die Punkte. Alle Treffer fielen in den ersten 45 Minuten, wobei die Heimelf das deutliche Chancenplus hatte.

Sinanoglu setzt Elfmeter an die Latte Früh in der Partie scheiterte Dominic Sinanoglu mit einem Foulelfmeter an der Latte. Auch ein Sololauf des Offensivspielers sollte nicht zum Torerfolg führen. Auf der anderen Seite nutzte Michael Uhlemann einen Abpraller vom Pfosten nach einer Ecke zum 0:1 (14.).

Für die Tore der Heimelf war Jiyan Karakis zuständig. Nach Vorlage von Lukas Appel setzte er sich gegen Verteidiger und herauseilenden Keeper mit einem Lupfer durch (17.). Drei Minuten später wiederholte sich das Duell für Karakis gegen die Abwehr von Fliesteden. Diesmal legte er den Ball am Gegner vorbei Das Resultat war das 2:1 (20.). Unvorhergesehen kam der Gast durch Marcus Wilsdorf zum 2:2 (31.). In Abschnitt zwei war Fliesteden griffiger, es fielen aber keine Tore mehr.