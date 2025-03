Helpenstein startet mit Zuversicht in die Rückrunde

Nicht zurückblicken, sondern nur nach vorne: Das ist das Motto von Tim Neubauer, dem neuen Coach des SV Helpen­stein. Der ist seit Anfang des Jahres im Amt, löste den glücklosen Timo Rheindorf ab, der die Hinrunde auf Rang 14 beendet hatte – und damit auf einem Abstiegsrang. Was nach den Plätzen neun (2023) und fünf (2024) in den ersten beiden Landesligajahren des Drei-Dörfer-Klubs (da jeweils noch unter Trainer André Lehnen) ein klarer Rückschritt war.

„Die Qualität im Kader ist definitiv vorhanden, um den Klassenerhalt zu schaffen“, unterstreicht Neubauer nach der ultralangen Vorbereitung. Bereits am 12. Januar war Trainingsauftakt, die Vorbereitung erstreckte sich also über satte acht Wochen. In dieser Zeit hat der 32-Jährige, der bis Dezember den Heinsberger B-Ligisten SV Grün-Weiß Karken trainierte, sein neues Team also schon mal gründlich kennenlernen können.

Für ihn persönlich sei das schon so etwas wie ein Quantensprung: „Die Intensität ist bei einem Landesliga-Team einfach viel höher als bei einem B-Ligisten – und das in vielerlei Hinsicht, gerade aber auch im taktischen und athletischen Bereich.“ Vier Einheiten standen in der Vorbereitung pro Woche für den nun 25 Mann starken Kader an. Mit dem Resultat ist er zufrieden: „Die Jungs stehen da, wo sie auch stehen sollten. Dazu sind auch alle fit. Wen ich am Sonntag mit in den Kader nehme und wer dann auch zu den ersten Elf gehört, steht für mich noch nicht fest. Das werde ich am Samstag entscheiden.“