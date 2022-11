Helpenstein siegt im Kellerduell zuhause deutlich

In den ersten 45 Minuten sehen die Zuschauer ein durchaus interessantes Spiel, in dem beide Mannschaften auf Sieg spielen. Helpenstein ist dabei die etwas aktivere Mannschaft, aber Lich-Steinstraß erarbeitet sich auch die ein oder andere Torchance, ist aber im Abschluss nicht so effektiv wie Helpenstein. Hier erzielt Chris Körfer bereits in der 11. Minute die Führung, indem er eine scharfe Hereingabe von Niklas Hermanns artistisch und fast unhaltbar ins gegnerische Tor ablenkt. Zehn Minuten später ist es dann Robin Langer, der ein Zuspiel von Ron Elsermann aus kurzer Distanz verwertet. Nach einem Freistoss in der 43. Minute bekommt Helpenstein den Ball nicht aus der Gefahrenzone und der Gast verkürzt. Die Zuschauer können aber bald aufatmen, denn in der 45. Minute stellt Robin mit seinem zweiten Tor nach Zuspiel von Rocco Marcel Hoitink den alten Abstand wieder her. Wenig später pfeift der Schiri zur Halbzeit.

Nach der Pause geht es zunächst genauso weiter. Lich-Steinstraß erarbeitet sich einige gute Torchancen. Bei einem harten Schuss aus 16 Metern bekommt Torben Gott sei Dank die Fäuste schnell genug hoch und wenig später rettet er mit einer sehenswerten Fußparade. Auf der Gegenseite hat u.a. der eingewechselte Ibrahim Karpuz eine gute Möglichkeit. Die Entscheidung fällt bereits in der 62. Minute. Nachdem Niklas Hermanns ein Zuspiel von Chris Körfer zum 4:1 veredelt, lässt der Glaube der Gäste, hier etwas mitnehmen zu können, spürbar nach und das Spiel wird ruhiger. So fährt Helpenstein drei wichtige Punkte im Abstiegskampf ein und verlässt einen möglichen Abstiegsplatz.

Aufstellung: Torben Fritzsche - Dominik Hahn, Hendrik Höfels, Nick Brüncker - Henrik Hayen (85' Justin Jan Helwig), Niklas Hermanns, Ron Elsermann (83' Yannick Schesse), Robin Jackels (56' Ibrahim Karpuz), Rocco Marcel Hoitink (62' Florian Storms)- Robin Langer (67' Julian Hahn), Christian Körfer