Helpenstein sichert Klassenerhalt

Der SV Helpenstein spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Landesliga. Mit dem 3:3 (2:1)-Remis gegen SV Kurdistan Düren hat der SV sich einen entscheidenden Vier-Punkte-Vorsprung vor dem BSC Glesch-Paffendorf herausgespielt, der am letzten Spieltag den Rückstand nicht mehr aufholen kann. Dem eingewechselten Maurice Braun gelang erst in der vierten Minute der Nachspielzeit der umjubelte Ausgleichstreffer zum 3:3-Endstand.

Losgelegt hatte Helpenstein wirklich ordentlich und legte mit einem Doppelschlag von Dominic Sinanoglu (29./31. Minute) auch ein 2:0. Schon in der 34. Minute verkürzten die Gäste jedoch durch einen sehenswerten Flachschuss von Luca Flatten ins lange Eck auf 1:2. Diesen Vorsprung brachte Helpenstein dann zwar noch in die Halbzeitpause, sah sich nach Wiederbeginn aber mehr und mehr in die Defensive gedrängt.

Vielleicht hätte ein 3:1 geholfen, das der eingewechselte Niklas Brunen in der 66. Minute auch tatsächlich auf dem Fuß hatte. Nach einem gelungenen Konter über Robin Jackels scheiterte Brunen aber freistehend an Dürens Keeper Philipp Kabil. Ansonsten ging es aber nur noch Richtung Eric Wille, Helpensteins Torwart und Kapitän. Wären er und seine Abwehrkollegen nicht so aufopfernd kämpfend in jeden Zweikampf gegangen, wäre das längst verdiente 2:2 nicht erst in der 77. Minute gefallen. Da genau traf Dürens Mittelstürmer Nurullah Yasar dann aber an Freund und Feind vorbei flach ins Tor. Düren war jetzt natürlich oben auf und schon in der 83. Minute belohnte es sich mit dem 3:2 des aufgerückten Außenverteidigers Yannick Frings.

Aushilfstrainer Mario Lehnen (Bruder André war in Urlaub) ließ sein Team in den Schlussminuten alles nach vorne werfen, nach einem 2:3-Rückstand gegen das spielstarke Kurdistan Düren blieb ihm nicht anderes übrig. Und der Schiedsrichter entschied in der sechsten Minute der Nachspielzeit ein letztes Mal auf Freistoß für Helpenstein. Der schussgewaltige Aaron Allwicher legte sich den Ball gut dreißig Meter vor dem Dürener Gehäuse auf der linken Seite zurecht, zog mit viel Wumms in Richtung linken Torwinkel ab. So gerade kam Dürens Keeper Philipp Kabil mit den Händen auch an den Ball, konnte aber nur vor die Füße von Maurice Braun abwehren. Braun fackelte dann auch nicht lange, zog direkt ab und traf mit seinem linken Fuß rechts ins Dürener Tor.