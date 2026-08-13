 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Helpenstein schlägt Wegberg-Beeck – Hohenlind und Porz ohne Probleme

Testspiel-Highlights von Mittwoch bis Freitag

von red · Heute, 06:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andre Peters

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Sonnenfinsternis hin oder her – auch am Mittwochabend rollte der Ball in Freundschafts- und Turnierspielen am Mittelrhein

Die Testspiele am Mittwoch, 12. August 2026

Gestern, 19:30 Uhr
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
2
0
Abpfiff

FC Rheinsüd Köln – SC Blau-Weiß 06 Köln 2:0
Schiedsrichter: Hugo Knab
Tore: 1:0 Till Lübben (38.), 2:0 Jannik Rene Eßer (44.)

Gestern, 20:00 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
2
1
Abpfiff

SV Helpenstein – FC Wegberg-Beeck 2:1
Schiedsrichter: Kilian Baums (Heinsberg)
Tore: 1:0 Kevin Jude Mohanraj (59.), 1:1 Yannick Schmitz (70.), 2:1 Dominik Hahn (76.)

Gestern, 20:00 Uhr
SV Union Rösrath 1924
SV Union Rösrath 1924SV Rösrath
SpVg Porz 1919
SpVg Porz 1919SpVg Porz
2
5
Abpfiff

SV Union Rösrath 1924 – SpVg Porz 1919 2:5
Schiedsrichter: Marvin Bros
Tore: 0:1 Shin-Young Hwang (3.), 0:2 Ilias Khettabi (6.), 0:3 Jan-Sekou Michler (11.), 0:4 Abderrahman Rabhi (60.), 0:5 Gero Pletto (66.), 1:5 Phil Puzalowski (72.), 2:5 Nils Esinger (85.)

Gestern, 18:30 Uhr
SV Wormersdorf 1946
SV Wormersdorf 1946Wormersdorf
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
0
3
Abpfiff
+Video

SV Wormersdorf 1946 – SC Rheinbach 0:3
Tore: 0:1 Raphael-Jan Kaik (12.), 0:2 Jannes Hoffmann (15.), 0:3 Aykut Esenkar (64.)

Gestern, 20:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
SV Schwarz-Weiß Merzbach
SV Schwarz-Weiß MerzbachSW Merzbach
7
0
Abpfiff

TuRa Germania Oberdrees – SV Schwarz-Weiß Merzbach 7:0
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Kevin Wiersberg (25.), 2:0 Deniz-Can Isitmen (27.), 3:0 Daniel Blum (36.), 4:0 Deniz-Can Isitmen (40.), 5:0 Philip Hack (44.), 6:0 Daniel Blum (48.), 7:0 Daniel Blum (56.)

Gestern, 19:30 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
1
6
Abpfiff

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – VfVuJ Winden 1:6
Schiedsrichter: Jamal Stropolo
Tore: 0:1 (21.), 1:1 Jonas Küpper (41.), 1:2 Till Hahne (58.), 1:3 Obed Edom Mavungu (61.), 1:4 Constantin Pennartz (79.), 1:5 Till Hahne (87.), 1:6 Obed Edom Mavungu (89.)

Gestern, 20:00 Uhr
Union Blau-Weiß Biesfeld
Union Blau-Weiß BiesfeldBiesfeld
Heiligenhauser SV
Heiligenhauser SVH'hauser SV
0
7
Abpfiff

Union Blau-Weiß Biesfeld – Heiligenhauser SV 0:7
Tore: 0:1 Nico Mleczak (22.), 0:2 Mohammad Alshikh (38.), 0:3 Noah-Robin Wassong (55.), 0:4 Kai Fischer-Höfer (57.), 0:5 Noah-Robin Wassong (73.), 0:6 Tom Rüße (81.), 0:7 Kai Fischer-Höfer (84.)

Gestern, 19:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
4
1
Abpfiff

FC Blau-Weiß Friesdorf – Bonner SC 4:1
Tore: 1:0 Alexander Goepfert (10.), 2:0 (15.), 3:0 Yassin Boutziri (20.), 4:0 Julius Flachsbarth (40.), 4:1 Torschütze unbekannt (65.)

Gestern, 20:00 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
CfB Ford Köln-Niehl 09/52
CfB Ford Köln-Niehl 09/52Ford Niehl
6
1
Abpfiff

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – CfB Ford Köln-Niehl 09/52 6:1
Tore: 1:0 Konstantinos Koinaris (30.), 2:0 Oliver Lausberg (40.), 3:0 Terrence Suso (43.), 4:0 Satoru Ogino (63.), 5:0 Ricky Fritzen (67.), 5:1 (72.), 6:1 Vasyl Morpak (87.)

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Homburg-Bröltal 1927
TuS Homburg-Bröltal 1927TuS Bröltal
VfR Marienhagen 1930
VfR Marienhagen 1930Marienhagen
1
0
Abpfiff

TuS Homburg-Bröltal – VfR Marienhagen 1:0
Schiedsrichter: Peter Molitor
Tore: 1:0 Jan Mortsiefer (55.)

Gestern, 21:00 Uhr
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
BSV Viktoria Bielstein
BSV Viktoria BielsteinBielstein
5
1
Abpfiff

SSV Homburg-Nümbrecht – BSV Viktoria Bielstein 5:1
Schiedsrichter: Maik Rößler
Tore: 1:0 Dean-Robin Paes (4.), 2:0 Dean-Robin Paes (7.), 3:0 Lukas Grünberg (17.), 3:1 Bastian Buik (29.), 4:1 Collins Emeka Ihekaire (33.), 5:1 Michael Ojesanmi (50.)

Die Testspiele am Donnerstag, 13. August 2026

Heute, 19:30 Uhr
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren
19:30

Heute, 20:00 Uhr
TV Konzen
TV KonzenKonzen
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
20:00

Heute, 20:00 Uhr
TV Herkenrath
TV HerkenrathHerkenrath
TuS Immekeppel
TuS ImmekeppelImmekeppel
20:00

Heute, 18:30 Uhr
SC Altendorf-Ersdorf
SC Altendorf-ErsdorfSC Altendorf
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
18:30

Heute, 20:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
VfL Meckenheim 1920
VfL Meckenheim 1920Meckenheim
20:00

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
SV Erfa 09 Gymnich
SV Erfa 09 GymnichErfa Gymnich
20:00

Heute, 19:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
VV Schaesberg (NL)
VV Schaesberg (NL)VV Schaesberg (NL)
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
20:00

Heute, 20:30 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
20:30

Heute, 20:15 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
20:15

Die Testspiele am Freitag, 14. August 2026

Morgen, 19:30 Uhr
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen II
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
20:00

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