Helpenstein schlägt Wegberg-Beeck – Hohenlind und Porz ohne Probleme

Die Testspiele am Mittwoch, 12. August 2026
FC Rheinsüd Köln – SC Blau-Weiß 06 Köln 2:0
Schiedsrichter: Hugo Knab
Tore: 1:0 Till Lübben (38.), 2:0 Jannik Rene Eßer (44.)
SV Helpenstein – FC Wegberg-Beeck 2:1
Schiedsrichter: Kilian Baums (Heinsberg)
Tore: 1:0 Kevin Jude Mohanraj (59.), 1:1 Yannick Schmitz (70.), 2:1 Dominik Hahn (76.)
SV Union Rösrath 1924 – SpVg Porz 1919 2:5
Schiedsrichter: Marvin Bros
Tore: 0:1 Shin-Young Hwang (3.), 0:2 Ilias Khettabi (6.), 0:3 Jan-Sekou Michler (11.), 0:4 Abderrahman Rabhi (60.), 0:5 Gero Pletto (66.), 1:5 Phil Puzalowski (72.), 2:5 Nils Esinger (85.)
SV Wormersdorf 1946 – SC Rheinbach 0:3
Tore: 0:1 Raphael-Jan Kaik (12.), 0:2 Jannes Hoffmann (15.), 0:3 Aykut Esenkar (64.)
TuRa Germania Oberdrees – SV Schwarz-Weiß Merzbach 7:0Schiedsrichter:
Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer:
200Tore:
1:0 Kevin Wiersberg (25.), 2:0 Deniz-Can Isitmen (27.), 3:0 Daniel Blum (36.), 4:0 Deniz-Can Isitmen (40.), 5:0 Philip Hack (44.), 6:0 Daniel Blum (48.), 7:0 Daniel Blum (56.)
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – VfVuJ Winden 1:6
Schiedsrichter: Jamal Stropolo
Tore: 0:1 (21.), 1:1 Jonas Küpper (41.), 1:2 Till Hahne (58.), 1:3 Obed Edom Mavungu (61.), 1:4 Constantin Pennartz (79.), 1:5 Till Hahne (87.), 1:6 Obed Edom Mavungu (89.)
Union Blau-Weiß Biesfeld – Heiligenhauser SV 0:7
Tore: 0:1 Nico Mleczak (22.), 0:2 Mohammad Alshikh (38.), 0:3 Noah-Robin Wassong (55.), 0:4 Kai Fischer-Höfer (57.), 0:5 Noah-Robin Wassong (73.), 0:6 Tom Rüße (81.), 0:7 Kai Fischer-Höfer (84.)
FC Blau-Weiß Friesdorf – Bonner SC 4:1
Tore: 1:0 Alexander Goepfert (10.), 2:0 (15.), 3:0 Yassin Boutziri (20.), 4:0 Julius Flachsbarth (40.), 4:1 Torschütze unbekannt (65.)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – CfB Ford Köln-Niehl 09/52 6:1Tore:
1:0 Konstantinos Koinaris (30.), 2:0 Oliver Lausberg (40.), 3:0 Terrence Suso (43.), 4:0 Satoru Ogino (63.), 5:0 Ricky Fritzen (67.), 5:1 (72.), 6:1 Vasyl Morpak (87.)
TuS Homburg-Bröltal – VfR Marienhagen 1:0
Schiedsrichter: Peter Molitor
Tore: 1:0 Jan Mortsiefer (55.)
SSV Homburg-Nümbrecht – BSV Viktoria Bielstein 5:1
Schiedsrichter: Maik Rößler
Tore: 1:0 Dean-Robin Paes (4.), 2:0 Dean-Robin Paes (7.), 3:0 Lukas Grünberg (17.), 3:1 Bastian Buik (29.), 4:1 Collins Emeka Ihekaire (33.), 5:1 Michael Ojesanmi (50.)
Die Testspiele am Donnerstag, 13. August 2026